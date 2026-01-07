مسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي: الزبيدي ظل في عدن لتجنب الفراغ الأمني
دبي 7 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال عمرو البيض المسؤول الكبير في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني اليوم الأربعاء إن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي قرر عدم السفر إلى الرياض تجنبا لخلق فراغ أمني في عدن.
وأضاف المسؤول أن السعودية حذرت الزبيدي من مغبة عدم المشاركة في الحوار في الرياض، وإلا سيواجه قصف عدن.
يأتي هذا بعد أن قال التحالف الذي تقوده السعودية في البلاد إنه فر إلى وجهة مجهولة.
