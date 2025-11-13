مستر بيست يفتتح مدينة ألعاب موقتة في السعودية

افتتح مستر بيست، نجم اليوتيوب الذي تحظى قناته بأكثر من 450 مليون مشترك، مدينة ألعاب ترفيهية موقتة في الرياض الخميس، ليكون آخر المشاهير الذين تجذبهم السعودية الطامحة للتحول إلى مركز رئيسي للترفيه.

وتضم “بيست لاند” التي تفتح أبوابها من 13 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 27 كانون الأول/ديسمبر العديد من التحديات الشبيهة بتلك التي تظهر في فيديوهاته الشهيرة حيث يتنافس المتسابقون للفوز بجوائز ضخمة.

وستكون مدينة ألعاب مستر بيست جزءا من موسم الرياض، وهو مهرجان سنوي أطلق بهدف الترويج للعاصمة كوجهة سياحية، في وقت تسعى السعودية لجذب أبرز المشاهير على أمل تنويع اقتصادها المعتمد على النفط.

وقال نجم اليوتيوب لفرانس برس في الرياض “غالبية جمهورنا خارج أميركا الشمالية وهناك تركّز كبير للأشخاص الذين يشاهدون فيديوهاتنا في الشرق الأوسط”.

وأضاف “في كثير من الأحيان، عندما نقوم بأمور ما، نقوم بها في الغرب أو في أماكن أخرى، وأردت أن أقوم بأمر ممتع لمحبينا الذين يعيشون هنا”.

نشر المؤثّر في وقت سابق تسجيلا مصوّرا من بوابات مدينة الألعاب الجديدة في الرياض التي اتخذت شكل رأس نمر أزرق اللون مع وميض يمثل عينيه، في تصميم يذكّر بشعاره. وقال في المقطع “هذا أكثر أمر مجنون قمت به على الإطلاق، لا يمكنني الانتظار حتى تختبروه”.

بنى المؤثّر البالغ 27 عاما واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون إمبراطورية رقمية على مدى السنوات عبر محتواه القائم على المسابقات والتحديات، علما بأن عدد متابعي منصاته للتواصل الاجتماعي يتجاوز عدد سكان الولايات المتحدة.

وتوفر المملكة حيث 75 في المئة من السكان دون الخامسة والثلاثين بيئة مناسبة للمؤثرين على غرار مستر بيست والذين يشكل الأطفال والشباب الفئة الأكبر من متابعيهم.

وتبلغ نسبة انتشار الهواتف الذكية في المملكة أكثر من 98 في المئة، وهي النسبة نفسها لانتشار الإنترنت، الامر الذي يشكل نسبا أعلى بكثير من المتوسط العالمي، وفقا لشركة “برايس ووترهاوس كوبرز”.

وبحسب الشركة، فإن السعوديين “من بين الأكثر نهما في الاستهلاك الإعلامي على مستوى العالم”.

وتتهم منظمات حقوق الإنسان المملكة بدعوة النجوم الدوليين واللجوء الى “الغسل الفني” للتغطية على سجّلها الحقوقي السيء، بما في ذلك معدلات الإعدام المرتفعة.

وعام 2023، صنّفت مجلة “تايم” مستر بيست على أنه من بين الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم.

وفي العام ذاته، قدّرت “فوربس” صافي ثروته بنحو نصف مليار دولار.

وتعمل السعودية على بناء العديد من مناطق الترفيه والجذب السياحي، بينها القدية قرب الرياض والتي توصف بأنها “مدينة ترفيهية” تضم متنزهات ترفيهية وحلبة لسباق السيارات.

