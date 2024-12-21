مسعفون: مقتل 10 فلسطينيين في غارات جوية على منزلين بوسط غزة

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القاهرة (رويترز) – قال مسعفون لرويترز يوم السبت إن 10 فلسطينيين بينهم طفلان قتلوا في غارات جوية إسرائيلية على منزلين في مخيم النصيرات للاجئين ومدينة دير البلح بوسط قطاع غزة.

في الوقت نفسه، قالت وزارة الصحة في غزة إن قصفا مكثفا وعنيفا استهدف مستشفى كمال عدوان في شمال غزة والذي ذكرت أنه “يحدث بطريقة غير مسبوقة وبدون أي سابق إنذار”.

والمستشفى هو واحد من ثلاثة مرافق طبية فقط لا تزال تعمل بشق الأنفس في الطرف الشمالي لقطاع غزة حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات منذ أكتوبر تشرين الأول.

وقالت الوزارة “يتم القصف بالمتفجرات ونيران الدبابات مستهدفا إيانا مباشرة بينما نحن متواجدون داخل أقسام المستشفى”.