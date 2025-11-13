مشروع إماراتي-أميركي مشترك لتطوير مسيّرات تعمل بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة أسلحة أميركية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة الخميس أنها ستتولى تصميم وإنتاج طائرات مسيّرة تعمل بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات ضمن مشروع مشترك، في خطوة تعزز العلاقات الدفاعية الوثيقة بين الجانبين.

وستطوّر شركة “أندوريل” الأميركية ومجموعة “إيدج” الإماراتية الدفاعية المملوكة للدولة بشكل مشترك مسيّرات “أومن” في مركز جديد للأبحاث في أبوظبي يمتد على مساحة 4645 مترا مربّعا.

وأفاد مسؤولون بأن الإمارات ستحصل على أول 50 وحدة. وأظهرت صورة إعلانية مسيّرة “أومن” تحمل شعار سلاح الجو الإماراتي.

تُقلع المسيّرة الخفيفة والقادرة على التحليق لمسافات طويلة وتهبط مثل المروحية فيما تحلق كالطائرة، ما يتيح نشرها في مناطق الحروب والكوارث.

وقال نائب رئيس أندوريل شاين أرنوت في اتصال مع الإعلاميين “يتعلّق الأمر.. بإحداث نقلة في مجال الدوريات البحرية الحالية وطائرات المهمات الخاصة والأنظمة الأكبر بكثير. هذا ما نسعى إليه”.

ويفترض بأن تكون “أومن” “الأولى من بين العديد” من منتجات المشروع المشترك القائم على أساس عقود من العلاقات الدفاعية الأميركية-الإماراتية، بحسب البيان.

وأثناء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أبوظبي في أيار/مايو، أعلنت الولايات المتحدة والإمارات عن خطط لبدء شراكة دفاعية جديدة تشمل “تطوير الإمكانيات المشتركة”.

ونشرت الإمارات قوات في إطار نزاعات في أفغانستان وليبيا واليمن.

وأسست الدولة الخليجية التي تستضيف القوات الجوية الأميركية في قاعدة الظفرة، “إيدج” عام 2019 في إطار جهودها الرامية لتطوير قطاع الدفاع المحلي.

وستستثمر “إيدج” حوالى 200 مليون دولار في “أومن” بينما ضخّت “أندوريل” 850 مليون دولار في التكنولوجيا ذات الصلة وعمليات التطوير.

ومن المتوقع بأن تدخل المسيرة القادرة على نقل حمولات تشمل الطوربيدات مرحلة الإنتاج بحلول نهاية العام 2028.

وفي إطار الاتفاق، سيكون بإمكان “إيدج” الوصول إلى نظام “لاتيس للذكاء الاصطناعي” التابع لـ”أندوريل” والذي يسمح لعدة طائرات ذاتية التحكم بالتنسيق والتأقلم بالوقت الفعلي “كمركز قيادة وسيطرة ثلاثي الأبعاد”، بحسب البيان.

وكان مؤسس “أندوريل” بالمر لاكي، وهو مخترع نظارات “أوكولوس” للواقع الافتراضي، من بين المتبرّعين لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية.

وهو مقرّب أيضا من الملياردير بيتر ثيل، المؤسس المشارك لشركة “بالانتير” للبرمجيات التي أعلنت مشروعا مشتركا في مجال الذكاء الاصطناعي مع دبي القابضة الأسبوع الماضي.

وتشمل عقود “أندوريل” الحكومية الأميركية نشر مئات أبراج المراقبة ذاتية التحكم على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لتشكّل جدارا حدوديا افتراضية.

