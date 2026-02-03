مصادر: إيران تطالب بتغيير مكان ونطاق المحادثات مع أمريكا

9دقائق

دبي/واشنطن 3 فبراير شباط (رويترز) – قالت مصادر إقليمية اليوم الثلاثاء إن إيران تطالب بأن تعقد المحادثات مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع في سلطنة عُمان وليس تركيا، وأن يقتصر نطاقها على محادثات ثنائية حول القضايا النووية فقط، مما يثير الشكوك حول ما إذا كان الاجتماع سيُعقد كما هو مقرر.

جاءت مساعي إيران لتغيير مكان وجدول أعمال المحادثات، المقرر إجراؤها يوم الجمعة في إسطنبول، وسط تصاعد التوتر في ظل تعزيز الولايات المتحدة لقواتها في الشرق الأوسط.

وتضغط الأطراف الإقليمية من أجل حل الأزمة التي أدت إلى تبادل التهديدات بشن ضربات جوية.

وذكر الجيش الأمريكي أنه أسقط اليوم الثلاثاء طائرة مسيرة إيرانية اقتربت “بشكل عدواني” من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في بحر العرب، في واقعة كانت رويترز أول من نشر عنها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مع توجه سفن حربية أمريكية كبيرة إلى إيران، فربما تحدث “أمور سيئة” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال دبلوماسي بالمنطقة مطلع على مطالب إيران “يريدون تغيير الشكل، ويريدون تغيير النطاق”.

وأضاف “يريدون فقط مناقشة الملف النووي مع الأمريكيين، بينما ترغب الولايات المتحدة في إدراج مواضيع أخرى مثل الصواريخ (الباليستية) وأنشطة وكلاء إيران في المنطقة”.

وقالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض لفوكس نيوز اليوم الثلاثاء إن المحادثات مع إيران لا تزال مقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال مصدر مطلع اليوم إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، سيشارك في المحادثات إلى جانب المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

ومن المتوقع أن يحضر المحادثات وزراء من عدة دول أخرى في المنطقة.

وقال مصدر دبلوماسي إيراني في وقت سابق إن طهران لا تنظر إلى المحادثات بعين التفاؤل أو التشاؤم، مضيفا أن القدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية غير قابلة للتفاوض وإنها مستعدة لأي سيناريو.

وأضاف المصدر “يبقى أن نرى ما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي أيضًا إجراء مفاوضات جادة وموجهة نحو تحقيق نتائج أم لا”.

* تعزيزات أمريكية عقب احتجاجات شعبية في إيران

يأتي تعزيز القوات البحرية الأمريكية بالقرب من إيران في أعقاب حملة قمع عنيفة ضد المظاهرات المناهضة للحكومة الشهر الماضي.

ولم ينفذ ترامب تهديداته بالتدخل، لكنه طالب إيران بتقديم تنازلات في الملف النووي، وأرسل أسطولا بحريا إلى سواحلها.

وقال قبل أيام إن إيران “تجري محادثات جادة”، بينما قال علي لاريجاني، المسؤول الأمني الكبير في طهران إن الترتيبات جارية للمفاوضات.

وقال مسؤول في المنطقة لرويترز في وقت سابق إن الأولوية بالنسبة للجهود الدبلوماسية ستكون لتجنب أي صراع جديد وتهدئة التوتر بين الجانبين.

وأضاف أنه تم توجيه الدعوى أيضا إلى قوى إقليمية، من بينها باكستان والسعودية وقطر ومصر وعُمان والإمارات.

ولكن في ظل احدث المطالب الإيرانية، لم يتضح بعد ما إذا كانت مشاركة هذه الدول ستحدث.

وقال ستة مسؤولين حاليين وسابقين إن القيادة الإيرانية تشعر بقلق متزايد من أن ضربة أمريكية قد تضعف قبضتها على السلطة عبر دفع الجماهير الغاضبة بالفعل إلى النزول إلى الشوارع.

وذكر أربعة مسؤولين مطلعين أن مسؤولين أبلغوا الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي خلال اجتماعات عالية المستوى أن غضب الناس من حملة الإجراءات الصارمة التي تم شنها الشهر الماضي وصل إلى درجة لم يعد فيها الخوف رادعا. وتلك الحملة هي الأكثر إزهاقا للأرواح منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وفي ظل تصاعد التوتر، قال الجيش الأمريكي إن طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 أسقطت طائرة مسيرة إيرانية من طراز شاهد-139 كانت تحلق باتجاه حاملة الطائرات إبراهام لينكولن “بنية غير واضحة”.

وحاملة الطائرات لينكولن والسفن المرافقة لها أهم عناصر الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.

وامتنعت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عن التعليق. وفي واقعةأخرى حدثت اليوم الثلاثاء في مضيق هرمز، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحرس الثوري الإيراني تعرضت لسفينة تجارية ترفع العلم الأمريكي ويقودها طاقم أمريكي.

وقال الكابتن تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية “اقترب زورقان تابعان للحرس الثوري الإيراني وطائرة مسيرة إيرانية من طراز مهاجر من ناقلة النفط ستينا إمبراتيف بسرعة عالية، وهددوا باعتلاء ظهرها والاستيلاء عليها”.

وفي وقت سابق، قالت الإمارات، وهي حليف وثيق للولايات المتحدة، إن المنطقة لا تتحمل صراعا جديدا.

وقال أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات في ندوة خلال القمة العالمية للحكومات في دبي “أعتقد أن المنطقة مرت بالعديد من المواجهات الكارثية”.

وعبر عن أمله في إجراء مفاوضات إيرانية أمريكية مباشرة تؤدي إلى تفاهمات حتى لا تتكرر الأزمات.

وقال قرقاش إن على إيران إعادة بناء علاقتها مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق أوسع يمكن أن يساعد طهران على إصلاح اقتصادها الذي أنهكته العقوبات الأمريكية.

وتخشى دول الخليج أن تنفذ إيران تهديدها باستهداف القواعد الأمريكية على أراضيها إذا هاجم ترامب الجمهورية الإسلامية مرة أخرى.

وفي يونيوحزيران، ضربت الولايات المتحدة أهدافا نووية إيرانية لتنضم في نهاية حملة قصف إسرائيلية استمرت 12 يوما. ومنذ ذلك الحين، قالت طهران إن أعمال تخصيب اليورانيوم لديها توقفت. وتصر إيران على أن أنشطتها النووية لأغراض سلمية لا عسكرية.

وقالت مصادر إيرانية لرويترز الأسبوع الماضي إن ترامب وضع ثلاثة شروط لاستئناف المحادثات، وهي عدم تخصيب اليورانيوم في إيران، وفرض قيود على برنامج طهران للصواريخ الباليستية، وإنهاء دعمها للجماعات التي تعمل بالوكالة عنها في المنطقة ، وهو ما يتماشى مع ما تطالب به إسرائيل منذ فترة طويلة.

وقالت إيران مرارا إن المطالب الثلاثة تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادتها، لكن مسؤولين إيرانيين قالا لرويترز إن رجال الدين الذين يحكمون البلاد يرون أن برنامج الصواريخ الباليستية، وليس تخصيب اليورانيوم، هو العقبة الأكبر.

وقال أحد المسؤولين الإيرانيين “الدبلوماسية مستمرة. ولكي تُستأنف المحادثات، تقول إيران إنه يجب ألا تكون هناك شروط مسبقة، وإنها مستعدة لإظهار مرونة بشأن تخصيب اليورانيوم، بما في ذلك تسليم 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب، وقبول تصفير التخصيب ضمن ترتيب قائم على كونسورتيوم باعتباره حلا”.

وتراجع نفوذ إيران الإقليمي بسبب هجمات إسرائيل على جماعات متحالفة معها أو مدعومة منها، ومن بينها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وجماعة حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن وفصائل في العراق، وأيضا بسبب الإطاحة بحليفها المقرب الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

(شارك في التغطية الصحفية نيرة عبد الله ومها الدهان وجنى شقير وفيديريكو ماتشوني – إعداد حسن عمار ومحمود رضا مراد للنشرة العربية)