مصادر: الإيرانيون يلجأون لستارلينك للالتفاف على انقطاع الإنترنت

6دقائق

12 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال ثلاثة أشخاص من داخل إيران إن بعض الإيرانيين لا يزالون يستخدمون خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية (ستارلينك) على الرغم من انقطاع الاتصالات في جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية.

وهذا أحدث مثال على استخدام الخدمة المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك لمواجهة انقطاع الإنترنت في بؤر التوتر الجيوسياسي .

وشنت السلطات الإيرانية في الأيام القليلة الماضية حملة قمع سقط خلالها قتلى في مسعى لوأد احتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وشملت الحملة إجراءات منها الإغلاق شبه الكامل لخدمة الإنترنت التي يتسنى توفيرها من خلال كابلات الألياف الضوئية وأبراج الهواتف المحمولة.

لكن ثلاثة أشخاص يستخدمون ستارلينك في إيران قالوا لرويترز إن ستارلينك، التي تبث خدمتها مباشرة من آلاف الأقمار الاصطناعية في المدار الأرضي المنخفض، لا تزال تعمل في بعض الأماكن في البلاد، على الرغم من حظر السلطات هناك استخدامها.

وقال أحدهم، في غرب إيران، إنه يعرف عشرات من الأشخاص الذين يستخدمون ستارلينك وإن المستخدمين في البلدات والمدن الحدودية لم يتأثروا إلى حد بعيد.

وقال ألب توكر، مؤسس مجموعة نت بلوكس لمراقبة الإنترنت، إنه سمع من أشخاص في المنطقة أنه لا يزال هناك بعض الوصول إلى ستارلينك في إيران، على الرغم من أن الخدمة متقلصة على ما يبدو.

وأضاف “انها متقطعة ، لكنها لا تزال موجودة”.

وقال توكر إن انقطاع الإنترنت الأوسع نطاقا الذي بدأ في إيران في الثامن من يناير كانون الثاني استمر يوم الاثنين، حيث بلغت نسبة الاتصال غير الفضائي حوالي واحد بالمئة من المستويات المعتادة في البلاد، وذلك استنادا إلى بيانات الإنترنت الثابت والهوائي التي يتتبعها موقع نت بلوكس.

وفي حين أنه ليس من الواضح كيف تسنى تعطيل ستارلينك في إيران، قال بعض المتخصصين إن ذلك قد يكون نتيجة التشويش على محطات الخدمة التي من شأنها أن تتغلب على قدرتها لاستقبال الإشارات من الأقمار الاصطناعية.

ولم ترد ستارلينك، التابعة لشركة سبيس إكس الأمريكية الخاصة، على طلبات التعليق. ولم يتسن الوصول إلى السلطات في إيران اليوم الاثنين، وسط انقطاع الهاتف والإنترنت. وألقت السلطات الإيرانية باللوم في الاضطرابات على إرهابيين وتعهدت بحماية النظام الحاكم.

* أداة حساسة وسط الصراعات العالمية

يمثل شريان الاتصالات الذي وفرته ستارلينك لبعض المحتجين في إيران أحدث علامة على تأثير ماسك وخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الصراعات العالمية والاضطرابات في أنحاء العالم.

وستارلينك أداة مهمة للقوات الأوكرانية منذ الغزو الروسي الشامل في 2022. وفي ميانمار حيث كرر المجلس العسكري قطع الإنترنت، استخدمت الجماعات المتمردة ومنظمات الإغاثة والمسعفون خدمة ستارلينك للاتصالات.

وفي السودان، استعمل طرفا الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات خدمة ستارلينك بسبب انقطاع الإنترنت لفترات طويلة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إنه يخطط للتحدث مع ماسك حول إعادة تشغيل الإنترنت في إيران، دون أن يذكر ستارلينك.

وشحن ماسك في السابق مستقبلات ستارلينك مجانية، وهي أكبر بقليل من الكمبيوتر المحمول، إلى أوكرانيا وعرض خدمة الإنترنت المجانية هناك. وتبلغ تكلفة مستقبل ستارلينك القياسي حوالي 599 دولارا، بالإضافة إلى رسوم خدمة شهرية، مما يجعلها باهظة التكلفة فوق قدرة كثير من الإيرانيين.

وذكرت رويترز في وقت سابق أن قدرة ماسك في التأثير على موازين القوى في الصراعات العالمية ظهرت عندما أوقف خدمة ستارلينك في وقت كانت فيه أوكرانيا تستعيد مساحات من الأرض من روسيا في 2022.

ولا تملك ستارلينك ترخيصا للعمل في إيران، لكن ماسك قال سابقا إن الخدمة نشطة هناك. وفي ديسمبر كانون الأول 2022، نشر على منصته للتواصل الاجتماعي (إكس) أن الشركة “تقترب من 100 (وحدة) ستارلينك نشطة في إيران”، وهو رقم متواضع مقارنة بعدد سكان إيران البالغ 92 مليون نسمة.

ونشر ماسك عبارة “الخدمة مفعلة” في يونيو حزيران، وذلك ردا على منشور على منصة إكس يدعوه إلى توفير إمكانية الوصول لخدمة ستارلينك في إيران.

وفي أعقاب الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل في يونيو حزيران، قالت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية إن البرلمان أقر قانونا يحظر رسميا استخدام ستارلينك، وفرض عقوبات صارمة على من يستخدم أو يوزع التكنولوجيا غير المرخصة.

(إعداد علي خفاجي ومحمد أيسم ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )