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مصدر: مفاوضون قطريون في إيران لإجراء محادثات لتهدئة التوتر مع أمريكا

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10 يوليو تموز (رويترز) – قال مصدر مطلع لرويترز اليوم الجمعة إن مفاوضين قطريين يتواجدون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا، مضيفا أن المحادثات تجرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر أن المحادثات تهدف إلى تناول مسألة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والأمور التي أدت إلى أحدث موجة تصعيد بين واشنطن وطهران بما في ذلك الخلافات ذات الصلة بالملاحة في مضيق هرمز.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية