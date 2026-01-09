مطارات دبي: إلغاء نحو 20 رحلة جوية بين دبي ومدن إيرانية

دبي 9 يناير كانون الثاني (رويترز) – أظهر الموقع الإلكتروني لمطارات دبي إلغاء 17 رحلة جوية على الأقل تشغلها شركة فلاي دبي كانت مقررة اليوم الجمعة بين دبي وعدة مدن إيرانية منها طهران وشيراز ومشهد.

ولم يقدم الموقع الإلكتروني على الإنترنت سببا لتلك الإلغاءات لكن تقارير وردت عن انقطاع على مستوى إيران في خدمات الإنترنت منذ أمس الخميس واستمر اليوم الجمعة في وقت تتحرك فيه السلطات لإخماد احتجاجات آخذة في التوسع.

وبدأت احتجاجات في أنحاء إيران بسبب المتاعب الاقتصادية في نهاية الشهر الماضي وزلزلت البلاد.

وذكرت فلاي دبي في بيان إن الرحلات إلى إيران المقررة اليوم الجمعة أُلغيت، مضيفة أنها ستواصل متابعة الوضع عن كثب وتعديل جدول رحلاتها بناء على ذلك.

وقالت وسائل إعلام تركية أيضا إن الخطوط الجوية التركية ألغت 17 رحلة، كما ألغت شركة أناضول جت (إيه.جت) ست رحلات وكذلك بيجاسوس لمدن إيرانية اليوم الجمعة.

وأيضا، أظهر الموقع الإلكتروني لمطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة أن رحلتين على الأقل كانتا مقررتين اليوم الجمعة ألغيتا بين الدوحة وطهران.

(تغطية صحفية جنى شقير وفيدريكو ماتشيوني – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)