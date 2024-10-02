مقتل أربعة جنود عراقيين في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في كركوك (وزارة)

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قُتل أربعة جنود عراقيين وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح في كمين نفذه عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة كركوك بشمال العراق التي تشهد بشكل متقطع هجمات جهادية، على ما أعلنت وزارة الداخلية الأربعاء.

وأعلنت بغداد في أواخر 2017 دحر تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا قبل ذلك بثلاثة أعوام. غير أن بعض خلاياه لا تزال تنشط في مناطق عدة وتشنّ هجمات تستهدف القوات الأمنية خصوصا في مناطق نائية خارج المدن.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري “الساعة 10,00 (07,00 ت غ) من اليوم الأربعاء وأثناء خروج قوة من استخبارات اللواء 42 الفرقة 11 لتنفيذ واجب استطلاع وتفتيش في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، تعرضت إلى كمين من عناصر عصابات داعش الإرهابية”.

وأدّى ذلك إلى “استشهاد أربعة” جنود “وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متوسطة وخفيفة”، بحسب ميري.

وأشار مصدر أمني لوكالة فرانس برس إلى تسجيل “إصابة رابعة طفيفة” خلال “اشتباكات بين الجيش العراقي وعناصر” من التنظيم المتطرف.

في الرابع من أيلول/سبتمبر، قُتل ضابطان وأُصيب أربعة جنود بجروح في تفجير مركبتهم العسكرية في كركوك.

وقبل ذلك بأسبوع تقريبا، نفّذت قوات الأمن العراقية مع الجيش الأميركي عملية أسفرت عن مقتل 15 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في مناطق صحراوية في الأنبار، كبرى المحافظات العراقية والتي تتشارك حدودا مع سوريا والأردن والسعودية.

وأكّد جهاز المخابرات العراقي حينها أن بين القتلى “قيادات خطيرة كانت تتخّذ من صحراء الأنبار ملاذا”.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في العام 2014 إقامة “دولة الخلافة” بعد سيطرته على مناطق واسعة في العراق وسوريا المجاورة. لكن “دولته” انهارت بعد أقلّ من ثلاث سنوات بفعل العمليات العسكرية ضده في البلدين.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة في تموز/يوليو، أن عدد عناصره في العراق وسوريا يراوح راهنا “بين 1500 و3000 مقاتل”.

وأكد التقرير أن التنظيم “لا يزال قادرا على شنّ هجمات متفرقة ومؤثرة وهو ينفذ عمليات ضمن مجموعات صغيرة لا تتجاوز خمسة أفراد في مناطق وعرة”.

كبج/رض