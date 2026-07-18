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مقتل جندي لبناني في انفجار بجنوب لبنان

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18 يوليو تموز (رويترز) – قال الجيش اللبناني اليوم السبت إن أحد جنوده قُتل وأصيب ضابط وعسكري آخر بجروح إثر انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري بجنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم إن المركبة مرت فوق عبوة ناسفة في منطقة المنصوري، مضيفا أن التحقيق الأولي خلص إلى أن العبوة لا تعود للجيش الإسرائيلي وأن حزب الله هو من زرعها على الأرجح.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن جنوده لم يكونوا متواجدين في المنطقة مؤخرا، وأن مركبة الجيش اللبناني دخلت ما وصفها بالمنطقة الأمنية دون تنسيق مسبق مع إسرائيل خلافا لما تشترط عليه آلية التنسيق القائمة.

وقال الجيش اللبناني إنه يواصل التحقيق في الواقعة ولم يقدم بعد مزيدا من التفاصيل.

(تغطية صحفية إيمان أبو حصيرة وحاتم ماهر – إعداد رحاب علاء وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

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