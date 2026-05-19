مقتل جندي وإصابة 18 شخصا في انفجار سيارة ملغومة في دمشق

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

19 مايو أيار (رويترز) – ذكرت السلطات السورية أن جنديا لقي حتفه وأصيب 18 شخصا جراء انفجار سيارة ملغومة اليوم الثلاثاء أمام أحد مباني وزارة الدفاع في دمشق.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية سورية إن جنودا اكتشفوا قنبلة أخرى قرب المبنى في منطقة باب شرقي في العاصمة وكانوا يحاولون تفكيكها عندما انفجرت السيارة الملغومة على مقربة منهم.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة نجيب النعسان قوله إن عدد المصابين الذين وصلوا إلى المستشفيات جراء انفجار السيارة بلغ 18.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها بعد عن الهجوم.

(تغطية صحفية فراس دالاتي وجنى شقير وخليل عشاوي – إعداد محمد أيسم ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

