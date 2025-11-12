The Swiss voice in the world since 1935
مقتل عشرين عسكريا تركيا في حادث تحطم الطائرة في جورجيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء مقتل جميع العسكريين العشرين على متن طائرة الشحن العسكرية التي تحطمت الثلاثاء في شرق جورجيا أثناء عودتها من أذربيجان.

ونشرت السلطات التركية أسماء العسكريين العشرين وصورهم، من غير أن توضح في الوقت الحاضر أسباب تحطم الطائرة من طراز سي-130.

وبعدما أفادت تركيا الثلاثاء أن عشرين عسكريا كانوا على متن الطائرة، أكدت الأربعاء أن لا ناجين من الحادث.

وكانت الطائرة أقلعت من غادجا في غرب أذربيجان متوجهة إلى تركيا وتحطمت بعد قليل على دخولها أجواء جورجيا بعد ظهر الثلاثاء.

ورُصد حطام الطائرة عصرا على مسافة بضعة كيلومترات من حدود أذربيجان.

وأظهرت مقاطع فيديو صورها شهود الطائرة وهي تسقط بشكل دائري مخلّفة وراءها دخانا أبيض، قبل أن تتحطم باعثة دخانا أسود كثيفا.

وتبدو الطائرة في هذه المقاطع وقد تفكك قسم منها أثناء سقوطها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحدث منذ بعد ظهر الثلاثاء عن “شهداء” بدون أن يذكر أي حصيلة.

وأعلنت سلطات جورجيا فتح تحقيق لكشف ظروف الحادث.

والطائرة C-130 “هيركوليس” هي طائرة شحن عسكرية طورتها شركة لوكهيد مارتن الأميركية وتنتجها منذ الخمسينات. 

ربا/دص/جك

