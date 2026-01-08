مقتل 11 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

القاهرة/دبي 8 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت مصادر طبية فلسطينية إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في غارات منفصلة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة يوم الخميس، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي قصف موقع جرت فيه محاولة إطلاق صاروخ باءت بالفشل، وذلك في أحدث أعمال عنف تهدد وقف إطلاق النار.

وقال مسعفون إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون، بينهم أطفال، في غارة إسرائيلية على خيمة بغرب خان يونس في جنوب قطاع غزة. وأسفرت غارة أخرى عن مقتل شخص شرق المدينة قرب موقع تمركز للقوات الإسرائيلية.

وذكر المسعفون في وقت لاحق اليوم أن رجلا قُتل في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي عائلات نازحة في جباليا شمال القطاع، في حين قتلت غارة أخرى شخصا آخر في خيمة قرب دير البلح وسط قطاع غزة.

ووفقا لمصادر طبية فقد أسفرت غارة منفصلة في حي الزيتون بمدينة غزة عن مقتل أربعة أشخاص، ليرتفع بذلك عدد القتلى الذين سقطوا اليوم الخميس إلى 11 على الأقل.

ولم يصدر أي تعليق من إسرائيل حتى الآن على أنباء سقوط قتلى.

وفي وقت سابق يوم الخميس، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعا لإطلاق الصواريخ قرب مدينة غزة بعد رصد محاولة إطلاق فاشلة. واتهم الجيش حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بانتهاك وقف إطلاق النار مرتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال مصدر في حماس لرويترز إن الحركة تتحقق مما قالته إسرائيل.

ولم يتجاوز وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر تشرين الأول المرحلة الأولى، التي توقف بموجبها القتال الواسع، وانسحبت إسرائيل من أقل من نصف مساحة قطاع غزة، وأطلق مقاتلو حماس سراح رهائن أحياء وأفرجوا عن رفات رهائن قتلى مقابل إطلاق سراح معتقلين وسجناء فلسطينيين.

وتنص المراحل اللاحقة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي لم يجر الاتفاق عليها حتى الآن، على نزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيل بشكل أكبر وإعادة إعمار غزة تحت إشراف إدارة مدعومة دوليا.

لكن لم يجر إحراز تقدم يذكر في تلك المراحل. وقتل أكثر من 400 فلسطيني وثلاثة جنود إسرائيليين منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. ويعيش الآن جميع سكان غزة تقريبا، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، في مساكن مؤقتة أو مبان متضررة في مساحة صغيرة من الأراضي انسحبت منها القوات الإسرائيلية واستعادت حماس السيطرة عليها.

وتنتظر إسرائيل، بموجب المرحلة الحالية من الاتفاق، تسليم رفات آخر رهينة لا يزال في غزة. وقال مسؤول إسرائيلي مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنتقل إلى المرحلة التالية من الاتفاق حتى تعيد حماس الرفات.

ولم تفتح إسرائيل بعد معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، وهو شرط آخر من شروط الخطة المدعومة من الولايات المتحدة بشأن القطاع، وأكدت أنها لن تفعل ذلك إلا بعد إعادة الرفات.

* اتفاق يبدو هشا

تتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة للاتفاق، ولا تزالان متباعدتين كثيرا بشأن الخطوات الأصعب المتوقعة في المرحلة التالية.

ولا تزال إسرائيل تنفذ غارات جوية وعمليات محددة الأهداف في أنحاء غزة على الرغم من وقف إطلاق النار. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يراقب “بأقصى درجات الجدية” أي محاولات من الفصائل المسلحة في غزة لمهاجمة إسرائيل.

وقال قيادي في حماس لرويترز إن الحركة وثقت أكثر من 1100 انتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر تشرين الأول، وحثت الوسطاء على التدخل.

وأضاف أن الانتهاكات تشمل عمليات قتل وإصابات وقصفا مدفعيا وغارات جوية وهدم منازل واحتجاز أشخاص.

ورفضت حماس تسليم سلاحها، وما زالت تتمتع بنفوذ على غزة. وقالت إسرائيل إنها ستستأنف العمليات العسكرية إذا لم يتم نزع سلاح حماس سلميا.

وتقول إحصاءات إسرائيلية إن 1200 شخص قُتلوا واقتيد 251 رهينة إلى قطاع غزة في الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع مع أكتوبر تشرين الأول 2023. وذكرت وزارة الصحة في غزة أن الحرب الإسرائيلية اللاحقة على القطاع أسفرت عن مقتل أكثر من 71 فلسطيني.

