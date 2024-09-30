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مقتل 12 مهاجرا وفقد عشرة في غرق مركب قبالة سواحل جربة التونسية

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تونس (رويترز) – قال مسؤول تونسي ومنظمة محلية لرويترز إن ما لا يقل عن 12 مهاجرا من بينهم ثلاثة رضع لقوا حتفهم يوم الاثنين بينما لا يزال 10 في عداد المفقودين بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة سواحل جربة التونسية باتجاه السواحل الأوروبية، في أحدث كارثة غرق في البحر المتوسط.

وأضافا أن خفر السواحل تمكن من إنقاذ 29 مهاجرا كانوا على متن القارب المكتظ.

وقال المرصد التونسي لحقوق الانسان إن المهاجرين على متن المركب هم تونسيون واثنان يحملان الجنسية المغربية.

وتواجه تونس أزمة هجرة متفاقمة وأصبحت نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء والتونسيين باتجاه السواحل الأوروبية بحثا عن مستقبل أفضل هناك.

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