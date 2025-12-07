مقتل 25 شخصا على الأقل بحريق داخل ملهى ليلي في الهند

قتل 25 شخصا على الأقل، من بينهم سياح، في حريق بملهى ليلي شهير في مدينة غوا السياحية الهندية، على ما أعلنت الأحد سلطات هذه المستعمرة البرتغالية السابقة.

واندلع الحريق بعد منتصف ليل السبت الأحد، داخل ملهى ليلي تابع لفندق في أربورا في منطقة شمال غوا، على ما نقلت وكالة برس تراست أوف انديا عن الشرطة.

وعبّر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في بيان عن “حزن عميق” إزاء هذه الحادثة.

وكان رئيس وزراء ولاية غوا برامود ساوانت أعرب في وقت سابق عن أسفه لما حدث، وكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي “اليوم هو يوم مؤلم جدا لنا جميعا في غوا. حادث حريق كبير في أربورا أودى بـ25 شخصا”.

وأوضح أن عددا من “موظفي الفندق وثلاثة أو أربعة سياح قضوا اختناقا”، من دون أن يذكر جنسية الضحايا.

وأظهرت مشاهد لوكالة برس تراست أوف انديا أعادت بثها خدمة “ا ف ب تي في”، مسعفين ينقلون المصابين والقتلى وينزلون عبر درج ضيّق من الحجر في فندق “بيرش”، فيما يحتشد خارجا عدد من عناصر الشرطة وعمال الإنقاذ والمسعفين والمتفرجين.

وفي لقطات أخرى، يظهر دخان كثيف يتصاعد من موقع الحريق.

وقال ساوانت “لقد زرت موقع الحادث وأمرت بإجراء تحقيق فيه”، مشددا على أن “المسؤولين عن ذلك سيواجهون أشد الإجراءات القانونية وسيتم التعامل بحزم مع أي إهمال”.

ورأى أنّ هذا “الحادث المأساوي” ما كان ينبغي أن يقع لأن “الملهى كان يعمل من دون ترخيص رسمي، وهذا الإهمال تسبب بالحريق”.

– انفجار أسطوانة غاز أم ألعاب نارية؟ –

نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في الشرطة أنّ الحريق المدمر ربما كان ناجما عن انفجار أسطوانة غاز.

وفي حديث عبر قناة “سي ان ان نيوز 18″، قال رئيس جهاز الإطفاء في غوا نيتين ف. رايكر إنّ “معظم الناس قضوا اختناقا في الطابق السفلي والمطبخ” بعد أن “أشعل عرض للألعاب النارية أجزاء خشبية من الملهى الليلي، ما ملأ المكان بالدخان”.

وتجذب غوا، المستعمرة البرتغالية السابقة على شواطئ بحر العرب، ملايين السياح كل عام بفضل ملاهيها الليلية وشواطئها الرملية وأجوائها الساحلية الهادئة.

واستقبلت أكثر من عشرة ملايين سائح عام 2024، بينهم نحو 470 ألف أجنبي، بحسب الإحصاءات الرسمية.

والحرائق شائعة في الهند، نظرا إلى تردّي البنية التحتية وعدم تطبيق معايير السلامة والإخلاء أو الالتزام بها دائما.

وفي أيار/مايو الماضي، قضى 17 شخصا بحريق اندلع داخل مبنى في حيدر أباد في جنوب الهند.

وقبل ذلك بشهر، لقي 15 شخصا حتفهم بحريق داخل فندق في كالكوتا (شرق الهند) فيما كانوا يحاولون القفز من النوافذ.

