مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: المئات قتلوا في احتجاجات إيران

جنيف 13 يناير كانون الثاني (رويترز) – عبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء عن “صدمته” إزاء تصاعد العنف الذي تمارسه قوات الأمن الإيرانية ضد المتظاهرين السلميين.

وقال تورك في بيان ألقاه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس “لا يمكن أن تستمر هذه الدوامة من العنف المروع. يجب الاستماع إلى الشعب الإيراني ومطالبه بالإنصاف والمساواة والعدالة”.

وردا على سؤال بشأن عدد القتلى، قال لورانس نقلا عن مصادر الأمم المتحدة في إيران “العدد الذي نسمعه يصل إلى المئات”.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)