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موظفو استوديو متخصص بألعاب الفيديو تابع لـ”مايكروسوفت” ينفذون إضرابا

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نفّذ مئات الموظفين في “زيني ماكس”، الاستوديو الناشر للعبة الفيديو “فالاوت” Fallout، إضرابا الأربعاء احتجاجا على الاستعانة بمصادر خارجية لبعض المهام وعدم إتاحة خيار العمل من بعد للموظفين، بحسب رسالة نشرتها نقابة هؤلاء عبر الانترنت.

وقالت نقابة “زيني ماكس ووركرز يونايتد”، في منشور عبر منصة “اكس”: “نحن مضربون اليوم”، مضيفة “لسنا خائفين من القيام بما هو ضروري لتنضم مايكروسوفت إلينا على طاولة مفاوضات بشأن هذه المسائل الرئيسية”.

وأشار فرع نقابة “كوميونيكيشن ووركرز أوف أميركا” (CWA) إلى أنّ المئات من موظفي “زيني ماكس” في ميريلاند (شمال شرق الولايات المتحدة) وتكساس (جنوب) أضربوا طوال اليوم “لمطالبة مايكروسوفت بوقف المماطلة” عندما يتعلق الأمر بمطالب الموظفين المتعلقة بالسلامة وتحسين ظروف العمل.

واستحوذت “مايكروسوفت” على “زيني ماكس ميديا” عام 2021 مقابل 7,5 مليارات دولار، ما شكل توسّعا كبيرا في قسم “اكس بوكس” الذي منحها ملكية امتيازات ناجحة عدة. و”زيني ماكس” هي الشركة الأم لـ”بيثيسدا سوفتووركس” الناشرة للعبتي “فالاوت” وإلدر سكرولز”.

وقال ناطق باسم “مايكروسوفت” في اتصال مع وكالة فرانس برس “نحترم حق موظفينا في التعبير عن وجهة نظرهم كما فعلوا اليوم”، مضيفا “سنواصل الاستماع إليهم ومعالجة مخاوفهم على طاولة المفاوضات”.

غش/رك/جك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية