ناقلة ترفع علم الكويت تعرضت لضربة بمقذوف قبالة الفجيرة بالإمارات

17 مارس آذار (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إن مقذوفا مجهولا أصاب ناقلة على بعد 23 ميلا بحريا شرقي الفجيرة في الإمارات، مما تسبب في أضرار هيكلية طفيفة.

وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات بين أفراد الطاقم، ولم يتم الإبلاغ أيضا عن أي ضرر بيئي.

وقالت مصادر أمنية بحرية إن الناقلة المتضررة تدعى (غاز الأحمدية) وتحمل شحنة من الغاز المسال، مشيرة إلى أنها كانت راسية في الميناء. وأضاف أحد المصادر أن الضرر نجم على الأرجح عن شظايا من عملية اعتراض جوي.

ولم ترد شركة ناقلات النفط الكويتية، المشغلة للناقلة، على طلب التعليق حتى الآن.

(تغطية صحفية إيناس العشري وأحمد طلبة – إعداد دعاء محمد وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني)