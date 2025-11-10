نتانياهو وكوشنر يناقشان في القدس المرحلة التالية من اتفاق غزة

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين مع المبعوث الأميركي جاريد كوشنر المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في ظل سعي واشنطن لتثبيت الهدوء الذي يسود في القطاع منذ الشهر المنصرم.

ويسري في غزة منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، هدفه وضع حد للحرب التي اندلعت إثر هجوم للحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأبرم الاتفاق بناء على خطة من 20 بندا للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، جرت خلال الأسابيع الماضية عمليات تبادل بين الطرفين، اذ سلّمت حماس 20 رهينة من الأحياء وجثامين 24 شخصا كانوا محتجزين في القطاع من بينهم عسكري قتل في حرب العام 2014، مقابل نحو ألفي معتقل في السجون الإسرائيلية و315 جثمانا لفلسطينيين من قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدرسيان في إحاطة صحافية إن رئيس الوزراء وكوشنر، وهو صهر ترامب، “ناقشا المرحلة الأولى التي ما زلنا فيها حاليا والهادفة الى إعادة ما تبقى من رهائننا”.

وأشارت الى أن البحث تطرق كذلك الى “مستقبل المرحلة الثانية من هذه الخطة والتي تشمل نزع سلاح حركة حماس، وتجريد غزة من السلاح، وضمان ألا يكون لحماس أي دور في مستقبل غزة”.

وأضافت “تشمل المرحلة الثانية أيضا إنشاء قوة دولية لحفظ الاستقرار، والتفاصيل المتعلقة بها يتم مناقشتها بالطبع معا”.

ولطالما شددت حماس على أن التخلي عن سلاحها يبقى خطا أحمر.

وفي وقت لاحق الاثنين، عاود نتانياهو التشديد على فرض تطبيق اتفاقي وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، متعهّدا التصدي “لكل من يريد إلحاق الضرر بنا”.

وقال نتانياهو في كلمة أمام الكنيست “نحن عازمون على فرض اتفاقات وقف إطلاق النار حيثما وُجدت بيد من حديد، ضد من يسعون الى تدميرنا، ويمكنكم أن تروا ما يحدث يوميا في لبنان”.

وفي حين يتوقع أن تكون مصر وقطر وتركيا من بين الدول المشاركة في قوة الاستقرار المزمع نشرها في القطاع بموجب خطة ترامب، يكرر مسؤولون إسرائيليون رفضهم أي دور لأنقرة فيها.

وردا على سؤال بشأن المشاركة التركية في هذه القوة، أوضحت بدرسيان “قال رئيس الوزراء … (إنه) لن تكون هناك قوات تركية على الأرض” في غزة.

وانتقدت أنقرة مرارا على مدى الأشهر الماضية سياسة نتانياهو خصوصا في غزة. وأصدر القضاء التركي الجمعة مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بتهمة ارتكاب “إبادة” في القطاع.

وفي سياق متّصل، استبعدت أبوظبي الاثنين مشاركتها في هذه القوة.

وأفاد المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش بأن بلاده لا ترجّح المشاركة في القوة لافتقارها إلى إطار عمل واضح. وقال خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي “لا ترى الإمارات حتى الآن إطار عمل واضح لقوة حفظ الاستقرار”.

أضاف “وفي ظل هذه الظروف، لن تشارك على الأرجح في مثل هذه القوة”.

– “لا نشعر بالأمان” –

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، سلّمت إسرائيل الاثنين جثامين 15 فلسطينيا، غداة إعادة حماس رفات الضابط هدار غولدن الذي قُتل في غزة قبل 11 عاما.

وتبقى في القطاع جثامين أربعة رهائن قضوا في هجوم السابع من أكتوبر.

ومنذ مقتله خلال حرب 2014، بقي جثمان غولدن في غزة، لكن حماس لم تؤكد مقتله ولم تعلن حيازتها لرفاته.

وقالت شقيقته أيليت غولدن في بيان الإثنين “توقف الزمن. لا يزال شعورنا أنه غادر للتو وسيعود”.

ورغم التقدم في ملف التبادل، لا يزال سكان غزة قلقين بشأن مستقبلهم.

وقالت سلمى أبو شاويش (40 عاما) من مخيم البريج وسط القطاع “لا نشعر بالأمان، إطلاق النار متواصل شرق المخيم، نحاول حماية أطفالنا من الصدمات النفسية وأن ننسيهم الحرب”.

وأضافت “الوضع صعب جدا، الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، حياتنا في غزة صعبة، لا تزال الكثير من العائلات بلا مأوى، نتمنى فقط أن يتوقف هذا الكابوس ولا يعود مجددا”.

ويواصل الجانبان تبادل الاتهام بشأن خرق الاتفاق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنه قتل اثنين من المسلحين اقتربا مما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، وهو الحد الذي تراجعت إليه القوات الإسرائيلية داخل غزة منذ سريان وقف إطلاق النار.

وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1221 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، أدت الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل 69179 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة، التي تعتبر موثوقة من قبل الأمم المتحدة.

