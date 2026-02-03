نجل الأميرة النروجية ميته ماريت ينفي تهم الاغتصاب الموجهة إليه

نفى ماريوس بورغ هويبي، نجل ولية العهد الأميرة النروجية ميته ماريت، تهم الاغتصاب الموجهة إليه، في أول أيام محاكمته التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة وسببت إحراجا للعائلة الملكية.

وردّ هويبي (29 عاما) المولود من علاقة سبقت زواج والدته عام 2001 من هاكون، وريث العرش النروجي، بالنفي على تهم الاغتصاب الأربع الموجهة إليه، لكنه اعترف بتهم أخرى أقل خطورة.

ويواجه الشاب 38 تهمة تصل عقوبتها إلى السجن 16 عاما، تشمل اغتصاب أربع نساء والاعتداء الجسدي والنفسي على حبيبات سابقات له، بالإضافة إلى تهمة تتعلق بالمخدرات.

أوقف مجددا في نهاية الأسبوع الفائت بتهم جديدة ووُضع رهن الحبس الاحتياطي لأربعة أسابيع بناء على طلب الشرطة.

بدأت محاكمته التي يُفترض أن تستمر سبعة أسابيع، عند الساعة 9,30 صباحا (8,30 صباحا بتوقيت غرينتش) في محكمة أوسلو، وسط حضور صحافي كثيف.

وبعد تلاوة لائحة الاتهام صباحا، من المقرر أن تدلي أول ضحية اغتصاب مزعومة بإفادتها في جلسة مغلقة بعد الظهر.

