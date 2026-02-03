The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

نجل الأميرة النروجية ميته ماريت ينفي تهم الاغتصاب الموجهة إليه

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

نفى ماريوس بورغ هويبي، نجل ولية العهد الأميرة النروجية ميته ماريت، تهم الاغتصاب الموجهة إليه، في أول أيام محاكمته التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة وسببت إحراجا للعائلة الملكية.

وردّ هويبي (29 عاما) المولود من علاقة سبقت زواج والدته عام 2001 من هاكون، وريث العرش النروجي، بالنفي على تهم الاغتصاب الأربع الموجهة إليه، لكنه اعترف بتهم أخرى أقل خطورة.

ويواجه الشاب 38 تهمة تصل عقوبتها إلى السجن 16 عاما، تشمل اغتصاب أربع نساء والاعتداء الجسدي والنفسي على حبيبات سابقات له، بالإضافة إلى تهمة تتعلق بالمخدرات.

أوقف مجددا في نهاية الأسبوع الفائت بتهم جديدة ووُضع رهن الحبس الاحتياطي لأربعة أسابيع بناء على طلب الشرطة.

بدأت محاكمته التي يُفترض أن تستمر سبعة أسابيع، عند الساعة 9,30 صباحا (8,30 صباحا بتوقيت غرينتش) في محكمة أوسلو، وسط حضور صحافي كثيف.

وبعد تلاوة لائحة الاتهام صباحا، من المقرر أن تدلي أول ضحية اغتصاب مزعومة بإفادتها في جلسة مغلقة بعد الظهر.

ستر-في/رك/جك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية