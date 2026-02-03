نحو 800 سفينة من “الأسطول المظلم” تبحر في جميع أنحاء العالم (خفر السواحل الأميركي)

قال ضابط في خفر السواحل الأميركي الثلاثاء إن ما يصل إلى 800 سفينة تابعة لما يُسمى “الأسطول المظلم” الخاضع للعقوبات تبحر في جميع أنحاء العالم، ولم يتم اعتراض سوى عدد قليل منها.

أمر الرئيس دونالد ترامب في كانون الأول/ديسمبر بتعقب سفن النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة من وإلى فنزويلا، في إطار حملة أسفرت حتى الآن عن سيطرة القوات الأميركية على سبع سفن.

وقال اللواء البحري ديفيد باراتا، خلال جلسة استماع في الكونغرس “نُقدّر أن هناك ما بين 600 و800 سفينة تابعة للأسطول المظلم الخاضع للعقوبات… بين إيران وفنزويلا والصين وروسيا”.

وأضاف أن السفن التي تم اعتراضها لا تمثل سوى “نسبة ضئيلة جدا”.

وقال باراتا إن سفن “الأسطول المظلم” تستخدم وسائل مختلفة لإخفاء مواقعها وهوياتها، متحدثا عن “وثائق مزورة، وملكية مزيفة، وهوية سفن تم تدميرها”.

نشرت واشنطن قوة بحرية ضخمة في منطقة الكاريبي حيث هاجمت قوارب زعمت من دون دليل أنها تستخدم في تهريب المخدرات، وصادرت ناقلات نفط تخضعها لعقوبات، ونفذت عملية عسكرية أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي اليساري نيكولاس مادورو في 3 كانون الثاني/يناير.

ومن بين السفن التي صادرتها الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة سفينة مرتبطة بروسيا، طاردتها القوات الأميركية من سواحل فنزويلا حتى شمال المحيط الأطلسي.

في الفترة نفسها تقريبا، اعترضت البحرية الفرنسية ناقلة نفط مرتبطة بروسيا في البحر الأبيض المتوسط الشهر الماضي، ورافقتها إلى ميناء فرنسي، وذلك بعد احتجازها سفينة أخرى على صلة بروسيا في أيلول/سبتمبر.

