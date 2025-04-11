نظرة فاحصة-ماذا تفعل القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وأين تتمركز؟

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن (رويترز) – تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات يوم السبت في سلطنة عمان، في وقت أكد فيه الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع تهديداته بتنفيذ عمل عسكري على طهران إذا لم توافق على فرض قيود على برنامجها النووي.

وتشتبه الدول الغربية في أن إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.

وقال ترامب إن إيران إذا لم تبرم اتفاقا، “فسيكون هناك قصف.. قصف لم ير مثله من قبل”.

وفيما يلي ما نعرفه عن الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط: