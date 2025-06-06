نمو يتجاوز التوقعات في منطقة اليورو بلغ 0,6%

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سجّل اقتصاد منطقة اليورو نموا يتجاوز التقديرات السابقة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة، وذلك بفضل النمو الأفضل من المتوقع في ألمانيا والناتج القوي في ايرلندا.

وأفادت وكالة البيانات التابعة للاتحاد الأوروبي بأن منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلدا سجّلت نموا نسبته 0,6 في المئة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى آذار/مارس مقارنة بالفصل السابق، وهي نسبة أعلى من 0,3 في المئة التي نُشرت الشهر الماضي.

ويعد الرقم مراجعة على انخفاض عن أول تقدير نسبته 0,4 في المئة صدر في نيسان/أبريل.

وجاءت الزيادة بفضل تسجيل ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، نموا نسبته 0,4 في المئة في الفصل الأول، مقارنة مع 0,2 في المئة أفادت بها التوقعات في أيار/مايو.

وتؤكد البيانات عودة النمو في ألمانيا بعدما سجّل اقتصادها انكماشا نسبته 0,2 في المئة في الفصل الأخير من العام الماضي.

في الأثناء، أعلنت إيرلندا مراجعة للنمو لديها إذ سجّل 9,7 في المئة في الفترة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس، بحسب “يوروستات” مقارنة مع تقديرات أيار/مايو البالغة 3,2 في المئة.

كما تمّت مراجعة بيانات النمو للفصل الأول في الاتحاد الأوروبي ككل والذي يضم 27 دولة إلى 0,6 في المئة، بحسب “يوروستات” مقارنة مع تقديرات الشهر الماضي البالغة 0,3 في المئة.

ورغم البيانات الإيجابية، إلا أن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية المتقلبة تهدد بالتأثير سلبا على النمو الاقتصادي في منطقة العملة الموحدة، في وقت يواجه الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية نسبتها 50 في المئة على الصلب والألمنيوم وأخرى نسبتها 25 في المئة على واردات السيارات.

وتحاول بروكسل وواشنطن التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين لتجنّب الرسوم الجمركية الأميركية على غالبية سلع الاتحاد الأوروبي قبل التاسع من تموز/يوليو.

راض/لين/ب ق