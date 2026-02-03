نيابة باريس تغادر منصة إكس بعد استدعاء إيلون ماسك للاستجواب

اعلنت النيابة العامة في باريس الثلاثاء عبر إكس أنها غادرت هذه المنصة، مشيرة في رسالتها إلى عملية تفتيش خضعت لها مكاتب المنصة في فرنسا للاشتباه بارتكاب تجاوزات عدة.

وقالت النيابة من دون تفاصيل إضافية “تابعونا على لينكد إن وانستغرام”.

واشارت ضمن رسالتها الى عملية تفتيش لمكاتب المنصة في فرنسا نفذتها الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للدرك بالتعاون مع يوروبول، وكالة الشرطة الاوروبية، في إطار تحقيق فتح في كانون الثاني/يناير 2025.

وفي وقت سابق، أعلنت النيابة العامة في باريس أنها استدعت مالك منصة اكس إيلون ماسك للاستجواب في 20 نيسان/أبريل.

وقالت المدعية العامة الفرنسية لور بيكو إنّ ماسك وليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية السابقة لاكس، قد استُدعيا للاستجواب في 20 نيسان/أبريل “بصفتهما المديرين الفعليين والقانونيين لمنصة اكس خلال فترة وقوع المخالفات المزعومة”.

وتُنَفَّذ هذه الإجراءات في إطار تحقيق فُتح مطلع عام 2025 على خلفية شكاوى تقدّم بها نواب نددوا بتحيّز خوارزميات اكس المملوكة لماسك، والتي يُحتمل أنها أثرت سلبا على أداء المنصة.

وتوسّعت مُذاك التحقيقات لتشمل جرائم أخرى بينها التواطؤ في حيازة صور إباحية للأطفال وفي توزيعها أو عرضها أو إتاحتها بشكل منظم، بالإضافة إلى التزييف العميق ذات الطابع الجنسي، وإنكار محرقة الهولوكوست.

وإلى جانب ماسك وياكارينو، “تم استدعاء موظفين في اكس للاستجواب بين 20 و24 نيسان/ابريل 2026″، بحسب بيكو.

وقالت المدعية العامة إنّ “هذه الاستجوابات الطوعية مع مسؤولين تنفيذيين ستتيح لهم عرض موقفهم بشأن الوقائع، وإذا لزم الأمر، توضيح التدابير المقترحة للالتزام بالقواعد”.

الى ذلك، أعلنت هيئة تنظيم حماية البيانات في المملكة المتحدة الثلاثاء فتح تحقيق بحق منصة إيلون ماسك وشركته للذكاء الاصطناعي “أكس ايه آي” بشأن صور ذات طابع جنسي صريح أنشأها برنامج الدردشة الآلي “غروك”، الأمر الذي أثار استياء على مستوى العالم.

