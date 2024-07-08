هيئة الطيران الأميركية تطلب فحص مولدات أكسجين 2600 طائرة بوينغ 737

afp_tickers

2دقائق

قالت الإدارة الفدرالية للطيران في الولايات المتحدة الإثنين إن أكثر من 2600 طائرة من طراز بوينغ 737 تحتاج إلى فحصها، بسبب مخاوف من احتمال تعطل أقنعة أكسجين الركاب في حالات الطوارئ.

ويدخل هذا التوجيه حيز التنفيذ فورا ويشمل أكثر من 2600 طائرة مسجلة في الولايات المتحدة.

ويهدف إلى التأكد من أن مولدات الأكسجين لوحدة خدمة الركاب في الموضع الصحيح في بعض طائرات بوينغ.

وأوضحت الإدارة في بيانها أنه يتعين على المشغّلين فحص مولدات الأكسجين و”اتخاذ الإجراءات التصحيحية، إذا لزم الأمر، في غضون 120 إلى 150 يوما”.

وهذا الإعلان هو الأحدث في سلسلة من التحديات التي تواجهها بوينغ.

ففي وقت سابق الاثنين، قالت شركة بوينغ إنها توصّلت إلى اتفاق مع وزارة العدل الأميركية بشأن حادثَي تحطم مميتَين، فيما أشارت وثائق المحكمة إلى أن شركة الطيران العملاقة ستقرّ بذنبها في جريمة التآمر الجنائي للاحتيال.

وخلص المدّعون إلى أن بوينغ انتهكت تسوية سابقة تتعلق بالحادثين اللذين قتل فيهما 346 شخصا في إثيوبيا وإندونيسيا قبل أكثر من خمس سنوات.

كذلك، تخضع المجموعة لمراقبة شديدة منذ وقوع حادث شبه كارثي في كانون الثاني/يناير عندما فقدت طائرة بوينغ 737 ماكس 9 باب الطوارئ وهي في الجو، علماً أن الطائرة تسلمتها شركة الاسكا إيرلاينز في تشرين الأول/اكتوبر.

الم/الح/ص ك