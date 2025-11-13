هيئة تنظيمية إيرلندية تفتح تحقيقا بحق منصة “إكس”

قالت هيئة تنظيم الإعلام في إيرلندا الأربعاء إنها تحقق في ما إذا كانت منصة “إكس” التي يملكها إيلون ماسك انتهكت قواعد الاتحاد الأوروبي من خلال عدم السماح للمستخدمين بالطعن في قراراتها المتعلقة بتعديل المحتوى.

وقالت الهيئة في بيان “هناك مخاوف من أن إكس لا تمنح المستخدمين الفرصة للطعن بقرارات تعديل المحتوى وأن أنظمة التعامل مع الشكاوى الداخلية الخاصة بالمنصة ليست سهلة الوصول والاستخدام، كما يقتضي القانون”.

ويصنف قانون الخدمات الرقمية الأوروبي إكس بأنها “منصة كبيرة جدا عبر الإنترنت” وبالتالي تخضع لضوابط معززة.

وكانت بروكسل فتحت تحقيقا يطال المنصة في نهاية العام 2023، مع التركيز بشكل خاص على المعلومات المضللة.

لكن الهيئات التنظيمية الوطنية في البلدان التي يقع فيها المقر الأوروبي للشركة تشرف على الامتثال لبعض مواد قانون الخدمات الرقمية.

وقال جون إيفانز مفوض الخدمات الرقمية في الهيئة التنظيمية الإيرلندية “سيقوّم هذا التحقيق ما إذا كانت إكس قد أبلغت المستخدمين بشكل صحيح بحقوقهم في الطعن في القرارات التي تتخذها”.

وأضاف “لن نتردد في التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة عندما يكون ذلك مناسبا لحماية سلامة المستخدمين في إيرلندا وفي كل أنحاء الاتحاد الأوروبي”.

وهذا أول تحقيق تفتحه الهيئة التنظيمية الإيرلندية بموجب قانون الخدمات الرقمية ويمكن أن يسفر عن غرامة تصل إلى 6% من إيرادات الشركة.

