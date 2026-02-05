هيثرو اللندني أكثر مطارات أوروبا ازدحاما واسطنبول قد يتجاوزه قريبا

afp_tickers

3دقائق

احتفظ مطار هيثرو في لندن بموقعه كأكثر مطارات أوروبا ازدحاما العام الماضي، لكنّ مطار إسطنبول كان منافسا قويا له وقد يتجاوزه قريبا، بحسب ما أظهرت أرقام نشرتها مجموعة متخصصة في القطاع الخميس.

وذكر المجلس الدولي للمطارات في أوروبا (ACI Europe) أن مطار هيثرو شهد زيادة بنسبة 0,7% في حركة المسافرين العام الماضي، إذ بلغ عدد المسافرين 84,48 مليون مسافر، عازيا ذلك إلى استخدام شركات الطيران طائرات أكبر حجما في هذا المطار البريطاني الذي يعاني من محدودية الطاقة الاستيعابية.

وتقول السلطات البريطانية إن مدرجا ثالثا سيضاف إلى مطار هيثرو، لكن من غير المتوقع أن يكون جاهزا قبل عام 2035.

أما مطار إسطنبول الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في حركة المسافرين منذ افتتاحه عام 2018، فقد شهد نموا في عدد المسافرين بنسبة 5,5% ليصل إلى 84,44 مليون مسافر، بفارق 40 ألف مسافر فقط عن مطار هيثرو.

وقد استفادت تركيا من كونها بوابة بين أوروبا والوجهات الآسيوية، فضلا عن كونها مركزا للرحلات الجوية بين روسيا الخاضعة للعقوبات الغربية بسبب حربها في أوكرانيا، وبقية دول العالم.

وفي المراتب التالية ضمن تصنيف المطارات الخمسة الأكثر ازدحاما في أوروبا سنة 2025، حلت مطارات باريس شارل ديغول (72 مليون مسافر)، وأمستردام سخيبول (68.8 مليون مسافر)، ومدريد (68,1 مليون مسافر).

وذكر المجلس الدولي للمطارات في أوروبا أن حركة المسافرين في أوروبا ارتفعت بنسبة 4,4% العام الماضي لتصل إلى 2,6 مليار مسافر، مدفوعة بالكامل بحركة المسافرين الدوليين.

وقال المدير العام للمجلس أوليفييه يانكوفيتش في بيان “لا يزال السفر من بين أهم أولويات الإنفاق الترفيهي للمستهلكين، حتى مع احتمال أن تُختبر مرونة القطاع بشكل أكبر بسبب التطورات الجيوسياسية والاقتصادية”.

وأضاف يانكوفيتش أن القطاع لا يزال يتعافى بعد رفع قيود السفر المرتبطة بجائحة كوفيد، ومن المتوقع أن يعود نمو حركة المسافرين إلى وضعه الطبيعي عند حوالي 3,3% هذا العام.

تك/جك/ب ق