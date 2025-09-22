وزارة: مقتل 5 بينهم أطفال في هجوم جوي إسرائيلي على جنوب لبنان

3دقائق

بيروت (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية إن خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، قتلوا في هجوم جوي إسرائيلي بطائرة مسيرة على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان يوم الأحد.

وتستهدف إسرائيل على نحو متكرر ما تقول إنها مواقع تابعة لجماعة حزب الله في جنوب لبنان منذ سريان هدنة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في نوفمبر تشرين الثاني، بعد صراع استمر أكثر من عام بسبب الحرب في قطاع غزة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الغارة أصابت دراجة نارية وسيارة، مما أدى إلى إصابة شخصين.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيان إن بين القتلى أبا وأطفاله الثلاثة، فيما أصيبت الأم بجروح. وذكر أنهم يحملون الجنسية الأمريكية.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان “الموقف لا يزال غامضا، لكن الدلائل حتى الآن تشير إلى أن القتلى الخمسة ليسوا مواطنين أمريكيين. في حقيقة الأمر كان لدى أحدهم في السابق طلب تأشيرة هجرة لم يُستخدم”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قتل عضوا في جماعة حزب الله خلال الهجوم، لكنه أقر أيضا بمقتل “عدد من المدنيين غير المعنيين بالأمر”.

وجاء في البيان “يأسف الجيش الإسرائيلي لإلحاق أي ضرر بأفراد غير معنيين بالأمر، ويعمل على عدم المساس بهم قدر الإمكان. الواقعة قيد المراجعة”.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام “ما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين، ورسالة ترهيب تستهدف أهلنا العائدين إلى قراهم في الجنوب”.

ويتعرض لبنان لضغوط من الولايات المتحدة والسعودية وخصوم حزب الله في الداخل اللبناني لنزع سلاح الجماعة المدعومة من إيران.

وقال حزب الله إن مناقشة نزع السلاح في حد ذاتها ستكون خطأ جسيما في وقت تواصل فيه إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان وتحتل مساحات من الأراضي في جنوبه.

(تغطية صحفية ليلى بسام – إعداد محمد أيسم وحسن عمار للنشرة العربية)