وزير: أردوغان سيقرر قريبا ما إذا كان سينضم لمجلس السلام بعد تلقي دعوة من ترامب

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

20 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الثلاثاء إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقرر قريبا ما إذا كان سينضم إلى مبادرة مجلس السلام التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد تلقيه دعوة بهذا الشأن.

وأضاف فيدان، في مقابلة مع وسائل إعلام رسمية وبثها التلفزيون، “تلقينا دعوة. رئيسنا مدعو كعضو مؤسس، نيابة عن تركيا، ومن المرجح أن يتخذ قراره في هذا الشأن قريبا جدا”.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

