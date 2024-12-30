وزيرة ألمانية أمام البرلمان: مؤشرات إلى اضطراب عقلي لدى المشتبه بتنفيذه هجوم ماغديبورغ

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أصرت الحكومة الألمانية التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب فشلها في منع هجوم دهس بسيارة في سوق عيد الميلاد، الاثنين على أنه كان من الصعب منع حدوثه، مشيرة الى أن المشتبه به بدا مضطربا عقليا.

وخضعت وزيرة الداخلية نانسي فيزر ومسؤولو الأمن والاستخبارات لاستجواب في جلسة مغلقة في البرلمان، بشأن عملية الدهس التي أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من مئتين بجروح في سوق لعيد الميلاد قبل عشرة أيام.

وقع الاعتداء في 20 كانون الأول/ديسمبر في مدينة ماغديبورغ (شرق) حيث أوقفت الشرطة الطبيب النفسي السعودي طالب جواد العبد المحسن.

وأصرت فيزر على أن تحديد دافع الهجوم لم يتم حتى الآن، لكن “هناك علامات واضحة على نفسية مريضة”.

وأضافت للصحافيين أنه يجب استخلاص العبر حول كيفية تعقب المهاجمين المحتملين الذين لا ينتمون إلى فئات التهديد التقليدية وهم “مضطربون نفسيا و… مدفوعون بنظريات المؤامرة المربكة”.

ولاحظت الوزيرة أن “مثل هؤلاء المهاجمين لا ينتمون إلى أي ملف تهديد” – مثل المتطرفين اليمينيين أو الإسلاميين – منبهة الى أن أجهزة الأمن الألمانية ستحتاج إلى “مؤشرات وخطط عمل أخرى” للتعامل معهم في المستقبل.

والعبد المحسن هو المشتبه به الوحيد في الاعتداء الذي دهست فيه مركبة مسرعة من طراز “بي إم دبليو” حشدا في سوق الميلاد.

وعبّر العبد المحسن عن مواقف مناهضة للإسلام بشدة وعن تعاطفه مع اليمين المتشدد وغضبه حيال ألمانيا لسماحها بدخول العديد من المسلمين.

وأشارت الوزيرة أن هناك “عشرات الآلاف من التغريدات” التي أرسلها عبد المحسن على مر السنين والتي لم يتم فحصها بالكامل بعد.

وأضافت “هذا يفسر لماذا لم يتم الكشف عن كل شيء بعد”.

وذكرت تقارير إعلامية غير مؤكدة نقلا عن مصادر أمنية ألمانية أنه خضع لعلاج نفسي في الماضي وثبت تعاطيه المخدرات ليلة توقيفه.

يقبع المشتبه به السعودي في السجن في منشأة شديدة التحصين بخمس تهم بالقتل و205 تهم بمحاولة القتل، بحسب المدعين، لكن ليس بتهم تتعلق بالإرهاب حتى اللحظة.

وأعلن المستشار أولاف شولتس الذي يخوض انتخابات في شباط/فبراير أن على ألمانيا “التحقيق في ما إذا كان من الممكن منع وقوع هذا العمل الفظيع”.

وتابع في تصريحات لمنصة “تي-أونلاين” الإخبارية الجمعة “يتعيّن إجراء تحقيق معمّق”، بعد تصريحات مشابهة صدرت عن فيزر.

– “مؤشرات متكررة” –

لفت شولتس إلى أنه “على مر السنوات، كانت هناك مؤشرات متكررة” بشأن المشتبه به، مضيفا “علينا التحقق بكل دقة مما إذا كانت هناك إخفاقات من جانب السلطات في ساكسونيا أنهالت أو على المستوى الوطني”.

وعثرت وسائل الإعلام الألمانية التي بحثت في تاريخ العبد المحسن ومنشوراته الكثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، على عبارات تكشف غضبه وامتعاضه فضلا عن تهديده باستخدام العنف ضد المواطنين والسياسيين الألمان.

وذكرت السعودية أنها حذّرت برلين مرارا من العبد المحسن الذي قدم إلى ألمانيا عام 2006 وتم منحه حق اللجوء بعد عشر سنوات.

وأفاد مصدر قريب من الحكومة السعودية فرانس برس بأن المملكة سعت في الماضي لتسلمه.

ولم تعلق ألمانيا رسميا على هذا الأمر، لكنها ترفض عادة طلبات إعادة الأشخاص الذين يحصلون على حق اللجوء إلى البلدان التي هربوا منها.

وأوردت الشرطة الألمانية أنها اتصلت بالعبد المحسن في أيلول/سبتمبر 2023 وتشرين الأول/أكتوبر 2024، وحاولت بعد ذلك مرارا عقد لقاء معه، وهو أمر فشلت فيه مجددا في كانون الأول/ديسمبر.

تعقد الشرطة اجتماعات من هذا النوع مع الأشخاص الذين تعتبر أنهم يشكلون تهديدا محتملا للتأكيد لهم أنهم تحت الرقابة ولردعهم عن القيام بأي سلوكيات مؤذية.

وأعاد الاعتداء الأخير على سوق الميلاد والذي يأتي قبيل الانتخابات، إحياء الجدل الحاد بشأن الهجرة والأمن بعد عدة عمليات طعن دامية هذا العام اتُّهم متطرفون إسلاميون بالوقوف وراءها.

واوضحت الوزيرة فيزر أن امتلاك معرفة شاملة بجميع البيانات كان سيكون أمرا جيدا، لكن هذا لا يعني بالضرورة منع وقوع الهجوم.

من جهته، شن نائب من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف والمعادي للهجرة هجوما على الحكومة قائلا “كان الامر متوقعا للجميع”.

واضاف “لدينا مئات الأشخاص الخطرين في هذا البلد، نتركهم يتجولون (…) نحن بحاجة الى عمليات ترحيل، وبدلا من ذلك نحصل على تجنيس. ما نحتاج إليه هو تغيير في سياسة الأمن في هذا البلد”.

بور/لين-شي/ب ق