وزير الخزانة الأميركي: التوترات التجارية مع الصين “هدأت”

afp_tickers

3دقائق

اعتبر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الجمعة أن التوترات التجارية بين واشنطن وبكين هدأت، قبل اتصال في وقت لاحق مع نظيره الصيني.

وقال بيسنت للصحافيين في البيت الأبيض “أعتقد أن الأمور هدأت. آمل أن تُظهر الصين الاحترام الذي أظهرناه لها”.

وأضاف أنه سيتحدث هاتفيا مع نظيره الصيني هي ليفينغ في وقت لاحق من المساء بشأن المفاوضات التجارية الجارية بين البلدين.

كما سيلتقي الوزيران “في ماليزيا، ربما بعد أسبوع من الغد، للتحضير للقاء الرئيسين” دونالد ترامب وشي جينبينغ، بحسب ما قال بيسنت.

وستجري المحادثات الاقتصادية العالية المستوى في ظل تصاعد التوتر التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين بعد إعلان بكين تشديد ضوابط التصدير للمعادن النادرة، ما أثار ردا غاضبا من ترامب.

وكان بيسنت اتهم الصين بالسعي للإضرار بالاقتصاد العالمي بعدما أعلنت بكين عن ضوابطها الجديدة على الصادرات فيما أفاد وزير الخزانة الأميركي بأنه سيتحدّث مع حلفاء بلاده سعيا لتحديد الرد.

وسارع ترامب للتهديد بفرض رسوم جمركية إضافية نسبتها 100 في المئة على الواردات من الصين وإلغاء محادثاته المتوقعة في كوريا الجنوبية مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

لكن الرئيس الأميركي قال في مقابلة أجرتها معه “فوكس نيوز” ونشرت مقاطع منها الجمعة إنه سيجتمع مع شي في قمة التعاون الاقتصادي لدول منطقة آسيا-المحيط الهادئ (أبيك).

اندلعت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مجددا هذا العام عندما أعلن ترامب عن رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات الأميركية فيما قام الطرفان بخطوات انتقامية متبادلة.

وفي مرحلة ما، تجاوزت الرسوم التي فرضها الجانبان نسبة مئة في المئة، ما أدى إلى توقف جزء من التجارة فيما انتظرت أعمال تجارية التوصل إلى حل.

وخفضت القوتان مذاك الرسوم الجمركية التي فرضتها كل منهما على الأخرى في إطار هدنة ما زالت هشة.

وكان بيسنت قد قال في مؤتمر صحافي الأربعاء “لن نترك مجموعة من البيروقراطيين في بكين يحاولون إدارة سلاسل الإمداد العالمية”.

بيس/لين-ح س/خلص