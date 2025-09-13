وسائل إعلام: تركيا تحتجز رئيس بلدية منطقة بإسطنبول وآخرين في تحقيق فساد

reuters_tickers

2دقائق

إسطنبول (رويترز) – ذكرت قناة تي.آر.تي الإخبارية الرسمية التركية يوم السبت أن مدعيا عاما بالبلاد أمر باحتجاز 48 مشتبها بهم، من بينهم رئيس بلدية منطقة بايرام باشا التي تديرها المعارضة في إسطنبول، في إطار تحقيق في فساد.

وأضافت القناة أن الشرطة نفذت مداهمات في الصباح الباكر في 72 موقعا لمصادرة وثائق واحتجاز المشتبه بهم بتهم تشمل الاختلاس والرشوة والتلاعب في مناقصات.

وقال حسن موتلو رئيس بلدية بايرام باشا، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، في منشور على موقع إكس إنه ليس لديه ما يخفيه ووصف التحقيق بأنه “عملية سياسية قائمة على افتراء لا أساس له من الصحة”.

وتأتي الاعتقالات في خضم حملة مستمرة منذ ما يقرب من عام على حزب الشعب الجمهوري والبلديات التي يديرها، شهدت اعتقال وسجن المئات من أعضاء الحزب.

وقد يؤدي حكم محكمة من المقرر أن يصدر يوم الاثنين إلى عزل رئيس حزب الشعب الجمهوري في قضية يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها اختبار للتوازن الهش في البلاد بين المؤسسات الديمقراطية والسلطة المركزية.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)