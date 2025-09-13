The Swiss voice in the world since 1935
وسائل إعلام: تركيا تحتجز رئيس بلدية منطقة بإسطنبول وآخرين في تحقيق فساد

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

إسطنبول (رويترز) – ذكرت قناة تي.آر.تي الإخبارية الرسمية التركية يوم السبت أن مدعيا عاما بالبلاد أمر باحتجاز 48 مشتبها بهم، من بينهم رئيس بلدية منطقة بايرام باشا التي تديرها المعارضة في إسطنبول، في إطار تحقيق في فساد.

وأضافت القناة أن الشرطة نفذت مداهمات في الصباح الباكر في 72 موقعا لمصادرة وثائق واحتجاز المشتبه بهم بتهم تشمل الاختلاس والرشوة والتلاعب في مناقصات.

وقال حسن موتلو رئيس بلدية بايرام باشا، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، في منشور على موقع إكس إنه ليس لديه ما يخفيه ووصف التحقيق بأنه “عملية سياسية قائمة على افتراء لا أساس له من الصحة”.

وتأتي الاعتقالات في خضم حملة مستمرة منذ ما يقرب من عام على حزب الشعب الجمهوري والبلديات التي يديرها، شهدت اعتقال وسجن المئات من أعضاء الحزب.

وقد يؤدي حكم محكمة من المقرر أن يصدر يوم الاثنين إلى عزل رئيس حزب الشعب الجمهوري في قضية يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها اختبار للتوازن الهش في البلاد بين المؤسسات الديمقراطية والسلطة المركزية.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
17 إعجاب
21 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
34 إعجاب
26 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 إعجاب
2 تعليق
عرض المناقشة
