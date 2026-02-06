وكالات: إخماد حريق في طهران دون وقوع إصابات

1دقيقة

دبي 6 فبراير شباط (رويترز) – أوردت وكالات أنباء إيرانية أن حريقا كبيرا اندلع اليوم الجمعة في ورشة نجارة داخل قاعدة عسكرية في شرق طهران، حيث ظهر الدخان في جميع أنحاء العاصمة الإيرانية، لكن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وقالت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية إن الورشة تقع في مجمع عسكري مرتبط بهيئة الأركان، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وقالت وكالة نور نيوز التابعة للدولة إنه في أعقاب الحريق “انتشرت على نطاق واسع صور من شرق طهران على وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان ’انفجار في طهران’”.

وتثير الحرائق والانفجارات في إيران في كثير من الأحيان مخاوف من احتمال وقوع هجمات من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية)