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وكالة: إعادة فتح المعبر البري الرئيسي بين الكويت والعراق

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26 يوليو تموز (رويترز) – أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، نقلا عن هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الأحد بإعادة فتح المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الكويت والعراق.

وكان الجيش الكويتي قد أعلن إغلاق معبر العبدلي الحدودي مؤقتا بعد هجوم بطائرات مسيرة يوم الخميس تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات.

ويشكل المعبر، الواقع في محافظة الجهراء شمال الكويت، طريقا رئيسيا لحركة المسافرين والتجارة بين البلدين.

ولم تتضح بعد الجهة التي أطلقت الطائرات المسيرة.

(تغطية صحفية إيمان أبو حصيرة – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

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