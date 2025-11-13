وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو معروض النفط في 2025-2026

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو معروض النفط في فترة 2025-2026، مؤكدة في تقريرها الشهري الصادر الخميس المخاوف من فائض في أسواق تشهد “اختلالا متزايدا في التوازن”.

وجاء في تقرير الوكالة التابعة لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي والتي تراجع توقعاتها للسوق النفطية كل شهر، أن “سوق النفط العالمية تسجل على ما يبدو اختلالا متزايدا في توازنها، مع ارتفاع المعروض العالمي من النفط فيما يبقى نمو الطلب متواضعا مقارنة بالمعايير التاريخية”.

وبحسب هذه التوقعات، سيتجاوز عرض النفط الطلب عليه بأكثر من أربعة ملايين برميل في اليوم عام 2026.

غير أن الوكالة أشارت إلى أن “المخاطر التي تلقي بظلالها على التوقعات تبقى كثيرة”، ذاكرة من بينها “التداعيات الاقتصادية للنزاعات الأخيرة حول الرسوم الجمركية” و”وطأة العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا والتي لم يتم تقييمها بعد”.

وعلى المستوى العالمي، زادت الوكالة توقعاتها لنمو المعروض العالمي للنفط بمقدار 140 ألف برميل في اليوم عام 2025 و100 ألف برميل في اليوم عام 2026.

وبذلك، فإن المعروض العالمي للنفط سيزداد بمقدار 3,1 مليون برميل في اليوم عام 2025 للوصول إلى 106,3 مليون برميل في اليوم كمتوسط سنوي، وبمقدار 2,5 مليون برميل في اليوم عام 2026 للوصول إلى متوسط 108,7 مليون برميل في اليوم.

وخلافا للتوجهات المسجلة مؤخرا، ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن زيادة هذه السنة “تتوزع بشكل شبه متساو بين المنتجين من خارج أوبك بلاس ومنتجي أوبك بلاس”.

وزادت السعودية إمداداتها بحوالى 1,5 مليون برميل في اليوم بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/اكتوبر، عملا بحصتها الأعلى. في المقابل، لم ترفع روسيا إنتاجها خلال الفترة ذاتها سوى بـ120 ألف برميل في اليوم، في ظل العقوبات المفروضة عليها وظروف تشغيلية صعبة، بحسب ما أوردت الوكالة.

على صعيد الطلب، زادت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بمقدار 170 ألف برميل في اليوم في الفصل الثالث من 2025، وذلك أساسا نتيجة زيادة الإمدادات للصين، ما حمل الوكالة على إدخال “زيادة طفيفة” على توقعاتها للنمو في 2025 و2026 والتي “تبقى رغم ذلك أدنى من 800 ألف برميل في اليوم للسنتين”.

وسيصل الاستهلاك إلى 103,8 ملايين برميل في اليوم عام 2025، و104,7 ملايين برميل في اليوم عام 2026، بزيادة 790 و770 ألف برميل في اليوم على التوالي.

وتؤدي المخاوف من فائض في النفط إلى تراجع الأسعار. وفي هذا السياق تراجعت أسعار خام بحر الشمال في تشرين الأول/أكتوبر لرابع شهر على التوالي مسجلة متوسطا قدره 64,6 دولارا للبرميل.

