18 قتيلا وعشرة مفقودين على الأقل في غرق سفينة بجنوب الفيليبين

أسفر غرق سفينة تقلّ أكثر من 340 شخصا في جنوب الفيليبين عن مقتل 18 شخصا على الأقل، فيما لا يزال 10 في عداد المفقودين، وفق ما أعلن خفر السواحل الفيليبينيون الاثنين.

وقالت المتحدثة باسم خفر السواحل نعومي كايابياب لوكالة فرانس برس إنه من المتوقع أن تستمر جهود البحث والإنقاذ طوال الليل، مضيفة أن 344 راكبا كانوا على متنها.

أطلقت السفينة “إم في تريشا كيرستين 3” نداء استغاثة قرابة الساعة 01,50 صباحا (17,50 ت غ الأحد) أثناء إبحارها من مدينة زامبوانغا في جزيرة مينداناو إلى جزيرة جولو التي تبعد حوالى 150 كيلومترا.

وقالت ممثلة خدمات الإنقاذ في باسيلان رونالين بيريز لوكالة فرانس برس إن فرق الإنقاذ تواجه صعوبة في التعامل مع تدفق الناجين.

وأضافت “يكمن التحدي الحقيقي في عدد المصابين الوافدين. نعاني حاليا من نقص في الكوادر الطبية”، مشيرة إلى نقل 18 شخصا على الأقل إلى مستشفى محلي.

تُعدّ السفن التي تعاني من سوء الصيانة وقلة التفتيش، إحدى وسائل النقل الرئيسية في الأرخبيل الفيليبيني الذي يضم أكثر من 7100 جزيرة، ويستخدمها ملايين الأشخاص.

وقد غرقت السفينة البالغ طولها 44 مترا والممتدة على ثلاث طبقات في منتصف الليل على بُعد حوالي خمسة كيلومترات شرق جزيرة بالوك بالوك في مقاطعة باسيلان.

– بدء التحقيق –

وقالت كايابياب في تصريحات تلفزيونية إن الناجين تحدثوا عن حال هائج للبحر وقت وقوع الكارثة الاثنين.

لكن نفى اثنان على الأقل من الناجين تلك الرواية، قائلين إن البحر كان هادئا عندما انقلبت السفينة.

تُظهر صور نشرها خفر السواحل انتشال ناجين من المياه في الظلام، مع الاستعانة بمصابيح يدوية للإضاءة، فيما قُدمت لهم مشروبات ساخنة على متن قارب إنقاذ. كما يُظهر مقطع فيديو آخر نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا من الناجين يستغيثون طلبا للمساعدة.

وأوضح القائد في خفر السواحل رومل دوا “لا يُمكننا تحديد سبب غرق السفينة في الوقت الحالي”، مشيرا إلى فتح تحقيق في الحادثة. وقال “نُركّز حاليا على عمليات الإنقاذ”.

ويُظهر مقطع فيديو نشره حاكم مقاطعة باسيلان ناجين حفاة ملفوفين ببطانيات وموضوعين على نقالات، فيما تُنقل جثث لضحايا غرق السفينة في أكياس.

وفي بيانها، أكدت هيئة خفر السواحل أن السفينة لم تكن مُحمّلة فوق طاقتها كما هو شائع في الأرخبيل الفيليبيني الذي يقطنه 116 مليون نسمة والذي شهد العديد من الكوارث البحرية في الماضي.

وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 1987، اصطدمت السفينة “دونا باز” بناقلة نفط في الفيليبين ما أسفر عن مقتل أكثر من 4300 شخص. ولا تزال هذه المأساة أسوأ حادث بحري في تاريخ البلاد في زمن السلم.

وفي عام 2015، انقلبت السفينة “كيم نيرفانا” بعد وقت قصير من إبحارها، ما أسفر عن مقتل 61 شخصا في وسط الفيليبين. يُرجّح أن يكون غرق السفينة التي كانت تحمل أيضا عدة أطنان من الإسمنت والأرز والأسمدة، ناتجا عن الحمولة الزائدة.

وفي عام 2023، أودى حريق اندلع على متن السفينة “ليدي ماري جوي 3″، التي كانت تُبحر أيضا بين مدينة زامبوانجا وجولو، بحياة أكثر من 30 شخصا.

