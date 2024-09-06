与美协议 尼加拉瓜释放135名政治犯送至瓜地马拉

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（法新社华盛顿5日综合外电报导）尼加拉瓜今天释放了135名政治犯，让他们安全飞往瓜地马拉，这是美国与尼加拉瓜强人总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）此类协议中的最新一起行动。

法新社报导，美国表示，这批基于人道被释放的囚犯，是数月来施压的结果，而美国并不打算就此对奥蒂嘉松绑压力。

白宫指出，这些囚犯都是尼加拉瓜公民，包括宗教组织成员、学生，及其他被奥蒂嘉和其团队视为「对其独裁统治构成威胁」的人。

获释者将有机会移居美国，在他们停留瓜地马拉期间，美国计划予以支持。瓜地马拉改革派总统阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）与华府在移民热点议题上，有着密切合作。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）声明指出：「我们敦促应立即、无条件释放在尼加拉瓜的所有政治犯与良心犯。」

在此之前，也有200多名囚犯于2023年2月获释飞往美国。

白宫表示，这批最新获释的人，包括来自德州福音派基督教团体山顶跨界（Mountain Gateway）的13名成员。

现年78岁的奥蒂嘉早年是左翼游击队员，在1980年代与美国支持的军队打仗。2007年奥蒂嘉重新掌权，最初被视为较温和一派。

但后来奥蒂嘉取消总统任期限制，控制了政府所有部门，并领导全面性镇压一些团体，包括对天主教会、非政府组织等被视为构成统治威胁的团体。

奥蒂嘉受到2018年大规模抗议活动惊吓，从此关闭了境内逾5500个非政府组织，最近一次关门的组织是「拯救儿童会」（Save the Children）。联合国估计当年那场抗议活动造成300人丧生。（译者：纪锦玲）