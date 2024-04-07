世卫任务团挺进加萨 目睹最大医院只剩空壳

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（法新社日内瓦6日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示表示，加萨（Gaza）规模最大的西法医院（Al-Shifa hospital）已因以色列最近的围攻行动沦为废墟，成了一个有着多具遗体的「空壳」。

世卫人员昨天取得视察管道后，形容院内种种恐怖景象：有些遗体仅部分掩埋，四肢外露，空气中还弥漫着腐烂的恶臭。

以色列部队1日结束两周军事行动并撤出加萨市西法医院。以军表示，这段期间他们在这个过去为当地最重要医疗院所内打击巴勒斯坦「激进分子」。

联合国专门机构世卫说，他们自3月25日以来多次尝试前进西法医院都不成功，昨天终于挺进院区。

任务团看到医院严重受损，并从通报中得知以军围攻期间患者「处境极为恶劣」，并「因缺乏医疗照顾且医护人员行动受限」下，至少有20名患者死亡。

世卫说：「他们严重缺乏粮食、水、医疗照护和卫生设备，并被迫于枪口威胁下在大楼和大楼之间移动位置。」

世卫表示，院内目前已没有患者，急诊室和行政暨外科大楼外有「几个挖得不深的墓穴」。

声明说：「许多死者遗体只被埋了一部分，四肢外露。」

视察院区时，世卫人员目睹「至少5具遗体仅部分被埋，暴露在高温之中」。

「小组通报说，医院院内弥漫着腐烂遗体的刺鼻恶臭。」

世卫强调：「就算人过世了，维护尊严也是展现人性不可或缺的行为。」

这支任务团队并发现，医院「遭受破坏的规模已使该设施完全无法运作」。