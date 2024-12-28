世卫：北加萨最后一间大型医院停摆

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（法新社耶路撒冷27日电） 世界卫生组织（WHO）表示，以色列今天在卡迈尔艾德旺医院附近锁定哈玛斯武装分子展开军事行动，让这座北加萨最后一座大型医疗设施停止运作。

世卫组织在社群平台X发布声明：「初步通报指出，一些重要就诊科别在突袭时遭严重焚毁。」

以色列军方在声明中称，自以军10月在北加萨展开全面行动以来，卡迈尔艾德旺医院（Kamal Adwan Hospital）即成「恐怖分子组织的关键据点，持续被用作恐怖分子的窝藏处」。

世卫组织表示，据称仍在医院内的60名医护人员与25名病患情况危急，包括使用人工呼吸器的病患。

世卫组织表示，中度到重度的伤病患者被迫撤到遭摧毁且没在运作的印尼人医院（Indonesian Hospital），对他们的安全「深感担忧」。

自今年10月6日以来，以色列一直在北加萨加强陆、空攻势，声称目标是防止哈玛斯（Hamas）武装分子重新集结。

以军今天说它们是根据医院附近有「恐怖分子基础设施与特工的」情报而展开行动，声称在卡迈尔艾德旺医院附近展开最新行动前，已「安排平民、病患与医疗人员安全撤出」。

然加萨卫生部门引述医院院长萨菲亚（Hossam Abu Safiyeh），指以军「朝医院所有外科部门放火」。

萨菲亚说，以军要所有医疗人员与流离失所的民众离开，「医疗团队中有很多人受伤」。

世卫组织重申停火呼吁，表示这次对卡迈尔艾德旺医院展开的突袭，「是在不断加大对世卫与相关伙伴的限制之后发动，且自10月初以来一再攻击这座医院或附近地区」。

「这种敌对行为与突袭摧毁我们为维持医院最低限度运作所付出的所有努力。有系统地毁坏加萨医疗体系，等于对数以万计需要医疗照顾的巴勒斯坦人判处死刑。」

哈玛斯否认武装分子出现在卡迈尔艾德旺医院内，指控以军今天强闯，敦促联合国设立调查委员会「彻查在北加萨犯下的罪行规模」。