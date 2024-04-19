中东紧张局势升温 亚股普遍收黑

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（法新社香港19日电） 继上周末伊朗出动飞弹和无人机空袭以色列后，外媒今天报导叙利亚和伊朗惊传爆炸声，加剧外界对中东紧张情势升温的疑虑，油价应声大涨，亚股普遍收低。

美国最新公布的另一组数据显示经济依然强健，加剧外界对美国联邦准备理事会（Federal Reserve）今年将延后降息、甚至再度升息的担忧。

自从伊朗13日空袭以色列以来，交易者持续感到紧张不安。以色列国防军参谋总长哈勒维（Herzi Halevi）警告，将对此做出回应。德黑兰当局表示，这场攻击是对以色列本月1日轰炸伊朗驻叙利亚大使馆馆区的合法回应。 在伊朗中部伊斯法罕省（Isfahan）卡哈贾瓦雷（Qahjavarestan）附近、靠近伊斯法罕机场和谢卡里（Shekari）第8战术空军基地之处，可听见「3起爆炸声」。

伊朗太空总署发言人达利里安（Hossein Dalirian）说，已成功击落「数架」无人机。

达利里安在社群平台X发文说，「目前没有飞弹攻击相关通报」。位于伊斯法罕省的核子设施「安全无虞」。

美国广播公司新闻网（ABC News）和哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）引述美国官员说法报导，这些空袭由以色列发动。目前白宫或五角大厦未就此置评。以色列军方告诉法新社：「我们目前没有评论。」

这些消息使市场大惊失色，中东地区石油供应疑虑，促使国际油价一度飙涨4%，而对区域冲突的担忧则拖累亚股下跌。

亚股方面，日经225指数下跌2.66%，收在37068.35点，香港恒生指数下挫0.99%，收报16224.14点。

上海证券交易所综合股价指数小跌0.29%，以3065.26点作收。台股指数终场收在19527.12点，跌幅3.81%。

雪梨、新加坡、首尔、威灵顿、马尼拉及雅加达均收低。

此外，市场急寻避险，促使日圆兑美元劲升、国际金价站回每英两2400美元；美国公债殖利率也走高。