中国男子拍摄新疆拘留营后流亡美国 母亲忧儿遭驱逐

（法新社华盛顿15日电） 中国一名男子在新疆拍摄据称是侵犯维吾尔族人权的拘留营画面后流亡美国，他的律师和母亲告诉法新社，他如今面临被美国驱逐的风险。

这名男子是现年38岁的关恒。关恒母亲在访问中说，关恒8月遭到美国移民暨海关执法局（ICE）拘留，他今天在纽约出席移民聆讯。

此案可能导致他被逐出美国，甚至可能被遣返回中国。法官预计将考虑是否应将关恒送往乌干达等候庇护申请审查。乌干达先前同意接收被美国驱逐的人员。

关恒的律师陈闯创矢言对此提出异议，他认为关恒极有可能从乌干达被遣返回中国。

关恒母亲以中文向法新社表示：「我真的很担心，如果他被迫回国，情况会对他非常不利。」

她说：「如果他有机会留在美国，至少会是安全的。我非常焦虑和难过。」

陈闯创表示，今天开庭后，下次聆讯排定在1月。他指出关恒因涉非法入境遭到拘留，目前正寻求庇护。

美国国会蓝托斯人权委员会（Tom Lantos Human Rights Commission）12日在社群平台X发出声明警告，关恒若返回中国「很可能会遭受迫害」。声明还说：「应该给他一切机会，让他能够留在一个安全的避难之所。」

关恒2021年底在网路上发布一段长达20分钟的影片，详细记录他走访中国西北部新疆地区的情形。他当时探访美国网路媒体BuzzFeed调查认定为关押维吾尔人和其他穆斯林少数族裔的拘留设施，或很可能是这类拘留中心的地点。

北京当局自2017年以来被控拘留超过100万名维吾尔人及其他穆斯林，联合国曾形容此举可能构成「违反人道罪」。中国坚决否认相关指控，宣称这些拘留营是职训中心，有助根除新疆极端主义并促进经济发展。

关恒在拍摄完相关影片后离开中国，随后经南美洲进入美国。当时他告诉母亲，他不打算返回中国。

关恒母亲表示：「至于他后来上传影片的内容，我并不知情。」

母子俩持续保持联系，她回忆说，8月接到关恒友人的讯息，得知儿子在美国移民暨海关执法局的行动中遭到拘留。她表示，当她终于联络上儿子时，「他的情绪极度惊恐、崩溃」。

她还表示，关恒发布影片后不久，她在中国的亲属也曾被当局询问过与他的关系。

她说：「我感到心碎。不只是为我的孩子哭，也为我们家面临的处境落泪。」

关恒的支持者称他被关押在纽约州布隆郡（Broome County）一处设施。他的名字出现在美国移民暨海关执法局拘留人员名单上。

关恒母亲说：「我只希望我的孩子平安。他还年轻，人生还很长。」