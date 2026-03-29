义大利博物馆遭窃雷诺瓦、塞尚、马蒂斯画作

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（法新社米兰29日电） 警方今天表示，窃贼在一周前从义大利一家博物馆偷走印象派大师雷诺瓦、后印象派画家塞尚和野兽派大师马蒂斯的画作。

警方发言人告诉法新社，4名蒙面男子于22日深夜至23日凌晨间闯进位在义北帕玛（Parma）附近的马尼阿尼罗卡基金会（Magnani Rocca Foundation）别墅，偷走这些艺术品，证实义大利广播电视公司（Rai）的报导内容。

根据义大利媒体报导，窃贼偷走包括雷诺瓦（Pierre-Auguste Renoir）画作「鱼」（Fish）、塞尚（Paul Cezanne）的「樱桃和桃子」（Still Life with Cherries and Peaches），以及马蒂斯（Henri Matisse）的「露台上的宫女」（Odalisque on the Terrace），总价值高达数百万欧元。

博物馆告诉义大利电视台SkyTG24，窃贼撬开大门，进入一楼展室，然后从博物馆花园逃逸，全程不到3分钟，显示手法周密有组织。

馆方进一步指出，多亏监控系统和警方及保全人员迅速介入，窃贼才无法更进一步。

警方发言人表示，正在调阅博物馆及邻近商家的监视录影画面。

距离帕玛约20公里的马尼阿尼罗卡基金会于1977年创建，收藏艺术史学家马尼阿尼（Luigi Magnani）的艺术品，馆藏还包括杜勒（Albrecht Durer）、鲁本斯（Peter Paul Rubens）、范戴克（Anthony van Dyck）、哥雅（Francisco Goya）和莫内（Claude Monet）等大师作品。