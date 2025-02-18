义总理反对欧洲维和部队派驻乌克兰

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（法新罗马18日电） 美俄官员就乌克兰和平进程会晤前夕，欧洲领袖17日在巴黎召开紧急峰会。义大利政府消息人士今天透露，总理梅洛尼在峰会中表态，反对欧洲各国派遣维和部队至乌克兰。

媒体报导，梅洛尼（Giorgia Meloni）17日在巴黎峰会中表示，若想维护乌克兰的和平，派兵是「最复杂、也最无效」的方法。消息人士已向法新社证实报导内容。

梅洛尼也在峰会中强调，美国必须参与任何有关乌克兰与欧洲安全的讨论，且这次峰会不应沦为一场「反川普」聚会。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）17日召集德国、英国、义大利、波兰、西班牙、荷兰和丹麦领导人以及欧洲联盟（EU）和北大西洋公约组织（NATO）代表举行紧急峰会，以因应华府在乌克兰政策上的转变。

据称领导极右翼「兄弟党」（Brothers of Italy）的梅洛尼会前对于是否出席峰会态度犹豫，而且她较倾向召开正式的欧盟会议。梅洛尼的盟友暗示，她可能是欧盟与华府间的最佳沟通桥梁。 梅洛尼最终仍决定出席峰会部分会议，但会后并未发表任何公开评论。

另据路透社报导，德国「明星周刊」（Stern）委托民调机构佛尔沙研究中心（Forsa）所做的调查显示，49%的德国民众支持派遣维和部队至乌克兰，44%不赞成，7%受访者则选择不回答。

民调指出，德国西部各邦有52%民众支持向乌国派兵，前共产东德的各邦则有65%反对。极右翼「德国另类选择党」（AfD）的支持者中，则有高达83%不赞成派军。