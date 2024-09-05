乌克兰内阁改组外长请辞 泽伦斯基：需要新血

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（法新社基辅4日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天表示，他的政府进行重大人事改组时需要「新血」；在这波政府改组中，已见到外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）等人递交辞呈。

乌克兰政府这波人事洗牌，是自俄罗斯全面入侵乌国两年半来，文职领导阶层最大规模的改组。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾在8月表示，他计划对内阁进行调整，但这次改组规模令一些观察家感到惊讶。

泽伦斯基在基辅（Kyiv）与爱尔兰总理哈里斯（Simon Harris）举行联合记者会时，对那些提交辞呈的官员所做的贡献表示感谢。

当被问到内阁改组和库列巴未来动向时，泽伦斯基表示：「我们需要新的活力…这些举措都与我国强化各个领域的实力有关。」

他说：「他们当中有些人已经担任我国部长5年了。」

库列巴堪称俄乌战争期间的乌国外交门面，而在这波请辞下台的乌国部长中最高阶的阁员。

一名熟知内情的消息来源告诉法新社说，泽伦斯基将与库列巴「讨论并决定」其未来职掌。外界普遍猜测库列巴可能负责带领乌克兰争取尽快加入北大西洋公约组织（NATO）。

乌克兰国会今天同意4位部长请辞，但副总理和另一名高层官员的辞职案则未能取得足够票数通过。

据国会消息人士指出，对库列巴辞职案的投票将延至明天。

43岁的库列巴自2020年以来一直担任这项要职；自俄罗斯2022年入侵乌克兰以来，他周游列国，游说西方支持基辅，并主张对莫斯科施加制裁。

库列巴是一位能言善道的演说家，在国内外都很受欢迎。（译者：纪锦玲）