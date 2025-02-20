以军方接回哈玛斯归还人质遗体

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（法新社耶路撒冷20日电） 以色列军方今天表示，巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）在加萨透过红十字会（Red Cross）已将4名以国人质遗体归还。

以色列军方发言人说：「人质遗体已交给以色列国防军（IDF）与以色列安全局（ISA）在加萨的代表。」

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室发表声明说，以色列已接回4名遇害人质的灵柩。

以色列总统赫佐格（Isaac Herzog）在哈玛斯归还人质遗体后说：「我们心已碎。」

哈玛斯今天移交4名以色列人质遗体，其中包括最年轻、毕巴斯家族2名最年幼成员。毕巴斯家族也成为以哈战争爆发迄今、以国人质危机的象徵。

哈玛斯在加萨南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）归还毕巴斯（Yarden Bibas）的妻子希利（Shiri Bibas）、2名稚子克菲尔（Kfir Bibas）和艾利尔（Ariel Bibas），以及第4名人质利夫希茨（Oded Lifshitz）的遗体。

根据获美国支持、上月在卡达和埃及调解下达成的加萨停火协议，毕巴斯已于本月1日获释，并被送回以国。他是2名稚龄人质的父亲，其中克菲尔遭挟持时才9个月大，艾利尔年仅4岁。