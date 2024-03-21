以军突袭加萨最大医院 美国务卿抵中东访问

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（法新社巴勒斯坦自治区加萨走廊20日电） 以色列继续突袭加萨走廊规模最大的医院时，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天抵达中东，设法促成以哈休战。

以军表示，自18日清晨起对西法医院（Al-Shifa hospital）展开突袭行动，迄今已有「300多名嫌疑人士遭到逮捕」，包括「数十名高阶恐怖分子与担任关键职位的人」。

同时，巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）谴责以色列「连续第3天在西法医院犯下罪行，处决数十名流离失所者、病患与工作人员」。

联合国机构已示警，加萨的240万名人口濒临饥荒，联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）说，以色列可能会把「饥饿当成战争手段」。

巴勒斯坦人面临的悲惨困境，以及遭扣押于加萨的以色列人质的命运，促使谈判人员回到卡达谈判桌，以试图敲定休战协议，但官员目前回报未取得多大进展。

美国国务卿布林肯展开区域访问，预定在中东强权沙乌地阿拉伯参加会议。布林肯警告说，加萨「全体人口」面临严重的粮食不安全。

沙乌地阿拉伯今天宣布将捐赠联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）4000万美元。UNRWA一直是加萨援助行动的核心，但面临资金大幅削减的窘境，以及以色列带头要求废除机构的呼声。

UNRWA负责人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）在社群平台X上警告：「围困、饥饿与疾病很快将成为加萨的主要杀手。只要向加萨提供大量的粮食与救命援助，还是可逆转这种人为产生的灾难性饥饿情况。」

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）说，布林肯22日也将抵达以色列与领导人会面，讨论解救人质、人道援助及以色列计划攻击拉法（Rafah）等议题。

拉法是加萨最后一个仍未遭大规模入侵的地方，现在约有150万名巴勒斯坦人待在那里，其中许多人从加萨其他地方逃出后，在毗邻埃及边境地区搭建的帐篷内避难。