以哈战争200天 外界忧以军攻加萨南部、吁释放人质

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（法新社加萨走廊23日电） 以色列和哈玛斯（Hamas）之间的战争今天迈入第200天，外界越来越担心以色列军队将挺进人满为患的加萨走廊（Gaza Strip）南部，同时呼吁哈玛斯释放被扣押的人质。

据法新社记者和目击者，以色列军队连夜对加萨市（Gaza City）塔法区（Al-Tuffah）、西杰亚区（Shejaiya）和泽图恩区（Zeitoun）进行猛烈轰炸。

在加萨市西南部和南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）都能听到炮击声和巨大爆炸声；中部布赖吉难民营（Bureij）附近遭到空袭，纽瑟拉特难民营（Nuseirat）则被炮击。

以军表示，他们夜间在加萨南部击中多个哈玛斯据点，其战机也袭击了哨站和发射站等25个目标。

哈玛斯和其他巴勒斯坦武装分子去年10月7日越过边境，对以色列发动前所未见的突击，因而引爆战争。据以色列官方数据，这起攻击共造成以方1170人丧生。

还有约250人在这场突袭中遭到劫持，目前仍有129名人质被囚禁在加萨，以国称其中34人已不在人世。

哈玛斯治下的加萨卫生部今天表示，以哈战争已造成当地至少3万4183人丧生。

根据加萨卫生部的声明，这个数字包括过去24小时内的至少32死，且自以哈战争爆发迄今，加萨走廊已有7万7143人受伤。

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）今天在社群媒体X发文呼吁释放以国人质。

她写道：「这200天里，世界为人质的家人停下脚步。他们想念亲人的笑声、拥抱，和开门时钥匙撞击的叮当声。」

「只要人质还没重获自由，我们就不会放弃。只有让人质回到家，才有实现和平的可能。」