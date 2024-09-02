以色列全国大罢工 施压政府达停火协议

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（法新社耶路撒冷1日电） 以色列军方在加萨（Gaza）发现6具人质遗体后，数十万人上街抗议，要求政府采取更多行动。以色列主要工会今天发起全国性大罢工，企图迫使政府达成停火协议。

以色列领导层因未能与哈玛斯（Hamas）达成停火协议让人质获释，群众不满情绪日益高涨。

倡议团体人质及失踪家庭论坛（Hostages and Missing Families Forum）说，迫切需要透过谈判，达成「释放人质协议」。

声明表示：「在这几个月的协调努力中，如果不是因为拖延、破坏和找藉口，6名人质『可能还活着』。」

以色列媒体估计，耶路撒冷、特拉维夫和其他城市有多达50万人上街示威，他们要求总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）采取更多措施，让剩下的101名人质返家。以色列官员估计，其中约1/3人质已经死亡。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）面临各界施压，要求达成停火协议，让剩余人质获释，结束近11个月的加萨战争。他表示，在抓到罪魁祸首之前，以色列不会善罢干休，「杀害人质者不想达成协议」。

哈玛斯高阶官员则说，以色列拒绝签署停火协议，应对人质丧命负责。