伊朗攻击以色列 美国军事外交双管齐下协助对抗

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（法新社华盛顿15日电） 伊朗13日朝以色列发射无人机和飞弹，发动前所未见的攻击行动，而在以色列主要盟友美国军事和外交双管齐下协助对抗之下，伊朗这波攻击行动仅对以色列造成轻微伤害。

美国高阶官员向法新社详述对抗伊朗这波强势攻击，华府在军事和外交上扮演的角色。 ● 伊朗攻击行动

一名美国高阶军事官员告诉法新社，伊朗朝以色列发射100多枚中程弹道飞弹、30多枚攻陆型巡弋飞弹，以及超过150架自杀式无人机。

这名官员表示，美军部署在地中海东部的驱逐舰勃克号（USS Arleigh Burke）、驱逐舰卡尼号（USS Carney）击落大约4至6枚伊朗的弹道飞弹。美军也出动战机击落超过70架伊朗无人机。

一个爱国者飞弹连也在伊拉克北部城市阿比尔（Arbil）地区击落一枚飞向以色列的弹道飞弹。

美军中央司令部今天表示，在美军欧洲司令部（U.S. European Command）出动驱逐舰支援下，于13日和14日摧毁了从伊朗和叶门发出攻击以色列的80多架自杀式无人机，以及至少6枚弹道飞弹。

美军中央司令部在社群媒体X发文表示，这包含一枚还在发射器上的弹道飞弹，以及7架还在地面、尚未升空的无人飞行载具（UAV），这些地区由伊朗撑腰的叶门叛军组织「青年运动」（Houthi）控制。

拜登政府一名高阶官员描述伊朗发动攻击时紧张的气氛：「我们一度得知空中有100多枚弹道飞弹，但在大势未底定前，防御的结果仍在未定之天。」 ● 攻击导火线

伊朗13日对以色列领土发动无人机和飞弹攻击，以报复以色列4月1日疑似空袭其位于叙利亚的使馆建筑，造成伊朗革命卫队7人丧命，其中包括2名将领。 该名高阶官员表示，以色列大使和武官拜访白宫时，私下告知美国高阶官员这场空袭行动的细节。

该名官员指出：「我们并未参与那项空袭行动」，但「我们知道那项行动将会引发不良的影响」。

美国总统拜登数日后指示「尽可能保卫以色列」，并确保所有必要单位和资产到位以利行动，这项指示让官员动起来。

● 华府准备行动

在伊朗发动攻击前，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）「持续、一直且不间断」和以色列方面联系，同时也和中东其他国家联络。

美国负责中东地区的最高指挥官库里拉（Erik Kurilla）衔命前往中东，提供当地即时更新情报，以及与以色列及其他盟友进行协调。

该名官员表示，华府也透过瑞士管道和伊朗进行「一系列的直接沟通」。

华府也在中东地区部署更多军事资产，以加强区域威吓力道 ，并提高对美军部队的保护。 ● 未来局势

自去年10月以色列和伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）爆发最新冲突以来，美国的目标就是避免局势恶化扩大成区域冲突，华府积极降温区域情势。

该名高阶官员在提及伊朗攻击行动后，以色列可能的报复性行动时，「我们不会参与他们的任何回应行动」。「我们也不预见我们会参与这类的行动。」

该名官员还说，「以色列也向我们表明，他们不寻求大幅升高和伊朗的紧张关系」。但「问题不只是以色列是否会采取行动，还有以色列会采取什么样的行动」。