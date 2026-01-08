伊朗示威潮蔓延 死亡人数持续攀升、网路中断

afp_tickers

4 分钟

（法新社巴黎8日电） 伊朗民众不满生活成本飙升，示威潮蔓延全国，人权组织指至少45人丧命、数百人受伤，还有超过2000人被捕，监测机构则说伊朗各地出现网路中断现象。

根据法新社核实影像，伊朗首都德黑兰（Tehran）西北部的艾雅托拉卡沙尼大道（Ayatollah Kashani Boulevard）部分路段挤满人群与鸣笛支持的车辆。

伊朗境外的波斯语电视台和其他社群媒体平台，也播出其他城市的抗议画面，包括伊朗北部的大不里士（Tabriz）与东部圣城麦什赫德（Mashhad）。

伊朗货币里亚尔（rial）汇价暴跌至历史新低，引爆德黑兰商家于去年12月28日罢��抗议，一波示威潮迅速蔓延全国，而且规模已明显扩大。

流亡海外的反对派重要人物、前国王巴勒维（Mohammad Reza Pahlavi）之子芮沙・巴勒维（Reza Pahlavi）稍早呼吁民众今晚再度展开大规模示威。

其他影像画面显示，抗议群众在艾雅托拉卡沙尼大道反覆高呼反政府口号，包括「独裁者去死」。 另一段未经法新社核实的影片显示，麦什赫德瓦基拉巴德地区（Vakilabad）一条主要道路也挤满抗议人潮；此处是什叶派（Shiite）伊斯兰教最神圣的圣地之一。

其他未经核实的社群媒体影片则显示，北部城市大不里士也出现大规模抗议，人群高呼「巴勒维万岁」，历史名城伊斯法罕（Isfahan）也有示威活动。

人权团体指出，尽管政府出手镇压已造成数十人丧命，示威浪潮至今没有消退迹象，规模甚至持续扩大。

人权团体指控伊朗安全部队对示威者开枪，死亡人数正持续攀升，还有监测机构说伊朗各地出现网路中断现象。

当地媒体与官方声明指出，自骚乱开始以来，至少已有21人死亡，包括安全部队人员。

不过，挪威非政府组织「伊朗人权」（Iran Human Rights）按确认死亡的人数估算，安全部队至少射杀45名抗议者，其中包括8名未成年人。这个组织表示，昨天是抗议爆发以来最血腥的一天，至少有13名抗议者丧命。

伊朗人权主任阿米瑞-莫加达姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）说：「证据显示，镇压的规模与暴力程度每天都在加剧。」他补充说，有数百人受伤、超过2000人被捕。

追踪全球网路状态的组织NetBlocks今天表示：「实时数据显示，伊朗正处于全国性网路中断。」（编译：刘文瑜）